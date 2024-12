BELUX Eclairage / Constantine 2025 : Au cœur de la lumière urbaine

Belux Éclairage, acteur majeur de l’éclairage urbain en Algérie, invite les professionnels et le grand public à une journée d’études exceptionnelle qui aura lieu à l’hôtel Mariott de Constantine, le jeudi 20 février 2025.

Sous le thème de « Constantine 2025 : L’union pour une culture urbaine éclairée », cette journée d’études promet d’être riche en enseignements et en échanges. Les participants pourront ainsi découvrir les solutions d’éclairage les plus performantes et les plus esthétiques, conçues pour embellir les villes et améliorer la qualité de vie des citoyens.

Belux Éclairage présentera ses dernières innovations en matière d’éclairage LED, de systèmes de contrôle intelligents et de design urbain. Des experts et des chercheurs répondront à toutes les questions du public et partageront leur savoir-faire pour aider les collectivités à mettre en œuvre des projets d’éclairage ambitieux et respectueux de l’environnement.

Cette journée d’études représente donc une opportunité unique pour les professionnels de l’aménagement urbain, les élus locaux, les architectes et les designers de se rencontrer, d’échanger et de découvrir les dernières tendances. Elle s’adresse également à tous les curieux qui s’intéressent à l’avenir de leur ville et souhaitent contribuer à son développement durable.

Pour en savoir plus sur cet événement, rendez-vous sur la page Facebook officielle de Belux Éclairage ou contactez directement l’entreprise via les coordonnées que vous trouverez ce-dessous.

Belux Éclairage : au service des villes algériennes depuis un demi-siècle

Depuis plus d’un demi-siècle, Belux Éclairage illumine les villes algériennes. Ce fleuron de l’industrie nationale s’est imposé comme un acteur incontournable dans le domaine de l’éclairage public et du mobilier urbain.

Basée en Algérie, l’entreprise met son savoir-faire au service des collectivités locales pour fabriquer des solutions d’éclairage public durables et performantes. Les lampadaires Belux Éclairage, conçus pour résister aux conditions climatiques les plus difficiles, équipent de nombreuses villes à travers le pays.

Toutefois, Belux ne se limite pas à l’éclairage public. L’entreprise propose également une gamme complète de mobilier urbain conçus pour s’intégrer harmonieusement dans l’environnement. Ces produits, fabriqués avec des matériaux de qualité, contribuent à améliorer le cadre de vie des citoyens et à embellir les espaces publics.

En outre, consciente des enjeux environnementaux, Belux Éclairage s’engage à réduire l’empreinte écologique de ses produits. L’entreprise privilégie les matériaux recyclés et les technologies d’éclairage LED, plus économes en énergie et plus respectueuses de l’environnement.

Enfin, en s’associant étroitement avec les collectivités locales, Belux Éclairage contribue à la modernisation des villes algériennes. Grâce à ses solutions innovantes et sur mesure, l’entreprise aide les villes à devenir plus attractives, plus fonctionnelles et plus durables.

Informations pratiques

Pour récapituler, Belux Éclairage organise une journée d’étude à l’Hôtel Mariott de Constantine le jeudi 20 février 2025. Cette manifestation permettra aux professionnels et au grand public de découvrir les dernières avancées en matière d’éclairage public et de design urbain.

📅 Date : jeudi 20 février 2025

📍 Lieu : Hôtel Mariott, Constantine

🔗 Site web : https://www.beluxeclairage.com/

📧 E-mail : belux@beluxeclairage.com

🔖 Entrée libre et gratuite

L’éclairage public, élément clé de l’aménagement urbain, joue un rôle essentiel en matière de sécurité et de mise en valeur du patrimoine. Fort de son expertise de plus de 50 ans, Belux Éclairage développe des solutions d’éclairage durables, intégrant les dernières avancées technologiques LED, pour répondre aux enjeux actuels de la ville intelligente.