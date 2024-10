Belux Éclairage célèbre ses 40 ans de présence à Sétif

Belux Éclairage, leader des solutions d’éclairage et de mobilier urbainen Algérie, est fière de célébrer un moment marquant dans son histoire, à savoir ses 40 ans de présence à Sétif.

Depuis quatre décennies, l’entreprise a eu l’honneur d’accompagner la ville dans son développement urbain, en contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de ses habitants grâce à ses solutions d’éclairage innovantes.

Parmi ses réalisations les plus emblématiques, figurent ses luminaires en forme de boules, produits spécifiquement pour les projets urbains de Sétif, et qui ont su éclairer les rues, les parcs et les espaces publics avec élégance et efficacité.

Ces luminaires, symboles de l’engagement de Belux envers l’esthétique et la performance, continuent de mettre en valeur le patrimoine architectural de la capitale des Hauts Plateaux tout en garantissant un éclairage moderne et durable.

En tant que leader dans le domaine de l’éclairage public, la société a à cœur de repousser les limites de l’innovation. Grâce à des partenariats solides avec ses clients et ses collaborateurs, Belux a su anticiper les besoins changeants des communes et proposer des solutions adaptées aux défis urbains contemporains.