BELUX accompagne les jeunes architectes de Batna pour designer la ville de demain

La société d’éclairage BELUX a participé, au mois d’octobre dernier, au lancement, à Batna, du concours « pour une empreinte urbanistique authentique ». Un événement majeur qui vise à impliquer les jeunes architectes dans la promotion du cachet esthétique du chef-lieu de wilaya.

À ce titre, le Conseil local de l’ordre des architectes algériens, qui se trouve derrière l’organisation de l’événement, a reçu à son siège la société SCOA Belux qui a exprimé le vœu de s’associer à la démarche. Cette initiative est l’idée d’une équipe jeune et dynamique ; elle consiste en un concours d’architecture intitulé « pour une empreinte urbanistique authentique ».

Batna, lieu emblématique du mouvement national, connaît un développement urbain remarquable. Sa jeunesse engagée et les acteurs du développement urbain se mobilisent pour mettre au point une démarche urbanistique qui allie modernité et authenticité.

🟢 À LIRE AUSSI > BioDiv de Belux : un système d’éclairage innovant conçu pour préserver la biodiversité

Ainsi, les jeunes architectes ambitionnent d’élaborer un nouvel espace urbain qui, grâce à un aménagement intelligent, des constructions modernes, des lieux de divertissements et de détente, permettra à la ville d’accueillir dans des conditions idéales toutes sortes de publics (familles, femmes, enfants, groupes de jeunes…).

BELUX se mobilise pour aider les jeunes architectes de Batna à concrétiser leur projet

L’entreprise BELUX, fière de ses réalisations, comme l’éclairage de tous les tramways de l’Algérie, l’illumination du pont géant de Constantine, l’éclairage du complexe sportif Miloud HADEFI d’Oran, se mobilisera encore pour faire aboutir le vœu de cette génération qui désire valoriser le riche patrimoine de Batna.

La contribution de BELUX à l’éclairage de plusieurs sites va leur apporter la touche de professionnalisme qui fera la différence et encouragera les responsables de l’aménagement des espaces à garantir un accès sécurisé aux différents lieux, fournissant ainsi à la population un environnement urbain de qualité.

De la sorte, la Société SCOA BELUX collaborera activement à la réalisation d’un éclairage public moderne qui, d’une part, apportera à la ville dynamisme, sécurité, confort et esthétique ; de l’autre, veillera à respecter les normes écologiques du développement durable par notamment, la réduction drastique de la pollution lumineuse.

🟢 À LIRE AUSSI : BELUX expose ses innovations pour des villes durables au Salon Innopolis Expo à Paris

En outre, le contact fructueux et enrichissant avec les jeunes architectes de Batna, qui se sont révélés être de fins connaisseurs de leur environnement urbain, conforte la volonté de BELUX de les considérer comme des experts dont l’avis doit être pris en compte.

La maîtrise de ces objectifs dans la mise en place de politiques urbaines et la construction des projets immobiliers assurera la réalisation d’un espace urbain qui restitue, aux yeux des résidents et des touristes, la beauté originelle des sites de Batna et leur garantit la sécurité grâce aux solutions d’éclairage modernes et adaptées de BELUX.