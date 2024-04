Belmadi sur le point de s’engager avec son futur club

Djamel Belmadi devrait revenir au Qatar pour rebondir. Il est plus que jamais proche d’opter pour Al-Duhail et succéder ainsi au Français Christophe Galtier.

Démis de ses fonctions après l’échec de l’équipe d’Algérie en Coupe d’Afrique des Nations-2023, Djamel Belmadi n’a toujours pas résilié le contrat qui le lie à la fédération algérienne de football. Et pourtant, il a été invité de regagner Alger pour poursuivre les négociations pour une séparation à l’amiable. Mais il se trouve toujours chez lui à Doha, au Qatar, depuis qu’il a quitté le pays la fin mois de janvier.

Mais cela ne l’a pas empêché d’étudier les différentes offres qu’il a reçues. Visiblement, l’ex-sélectionneur national est plus proche que jamais de revenir en championnat qatari pour rebondir. En effet, il est proche que jamais d’opter pour Al-Duhail.

L’information a été rapportée en premier par un média qatari il y a environ deux mois et confirmée par « Foot Mercato » il y a quelques jours. Si les responsables du club qatari songent à Belmadi, c’est pour succéder à Christophe Galtier. L’entraineur français est plus que jamais sur la sellette pour mauvais résultats.

Belmadi à Al-Duhail, signature imminente ?

Et comme il n’y a jamais une fumée sans feu, Djamel Belmadi a été vu dans la tribune d’honneur du stade Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa pour assister au match d’Al-Duhail face à Al-Sadd (3-1). De quoi susciter plus de spéculations quant à un engagement imminent de l’ancien driver des Verts avec le club qatari.

Cela dit, Belmadi semble proche que jamais de revenir à Al-Duhail pour rebondir. Un club qui le connait bien après l’avoir déjà entrainé de 2010 à 2012 puis de 2015 à 2018. Il faut dire qu’il avait fait deux passages remarquables, avec 126 victoires, 36 matchs nuls et 43 défaites, remportant quatre fois le titre et soulevant deux coupes du Qatar. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir…