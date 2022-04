Belmadi revient sur l’arbitrage de Gassama : c’est un « hagar »

Lors de l’interview exclusive qu’il a accordée au site officiel de la FAF, Djamel Belmadi revient sur l’arbitrage scandaleux de Bakary Gassama lors du match retour des barrages Algérie-Cameroun. Il l’a traité du «hagar» après avoir privé tout un peuple de la joie de la qualification pour la prochaine coupe du monde.

Le lendemain du match Algérie-Cameroun, Djamel Belmadi a croisé Bakary Gassama à la salle d’embarquement de l’aéroport d’Alger. Les médias ont relayé un accrochage verbale entre les deux hommes, où le sélectionneur national a futigé le Gambien à la suite de son arbitrage vicieux lors de ledit match. «J’avoue que je n’ai pas du tout aimé voir cet arbitre (Gassama) assis confortablement dans les salles de l’aéroport d’Alger le lendemain du match, en prenant un café et un mille-feuille. Je n’ai pas hésité à m’approcher de lui pour vider mon sac après son arbitrage vicieux face au Cameroun », raconte Belmadi, et d’ajouter : «Je l’ai croisé une nouvelle fois à l’aéroport d’Istanbul où je l’ai redis la même chose. C’est inadmissible pour que cet arbitre prive tout un peuple de la joie de la qualification pour le prochain mondial. Il nous a lésés, c’est un «Hagar » », a-t-il indiqué.

Djamel Belmadi a lancé un message indirect aux responsables de la FAF afin de frapper d’une main de fer au niveau de la CAF afin que la sélection nationale ne soit pas lésée par les arbitres à l’avenir. «Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses à l’avenir », dira-t-il.

«L’arbitrage en Afrique est catastrophique»

Belmadi affirme que le continent Africain est loin du haut niveau au terme d’arbitrage. «Les deux importantes choses à régler en Afrique, c’est l’arbitrage et les infrastructures. Concernant l’arbitrage, on est très loin du haut niveau. J’ai joué en Europe et j’ai exercé en Asie, je n’ai jamais vu un arbitrage scandaleux comme celui en Afrique. Pourquoi il n’a toujours pas évolué ? Je ne sais pas. », a-t-il indiqué dans son interview.

«En Europe, on est à un niveau quasiment zéro erreur. En Asie, l’arbitre n’a aucune possibilité de faire quoi que ce soit. J’ai fais plusieurs réunions préliminaires lors des compétitions en Asie lorsque j’exerçais au Qatar, et je rappelle qu’à l’issue d’une réunion lorsqu’on est sorti, on avait l’impression qu’aucune chose ne peut nous arriver tellement ils sont assidus, impardonnable et zéro tolérance au terme d’arbitrage. », a-t-il ajouté.

Il affirme également que l’arbitrage en Asie s’est beaucoup amélioré. «En parlant toujours d’Asie, un arbitrage corrompu risque la prison avec une lourde peine, tout en le radiant définitivement du football »