Belmadi reste : « je ne pouvais tourner le dos aux Algériens »

Dans une longue interview exclusive accordée au site officiel de la fédération Algérienne de football, Djamel Belmadi sort enfin de son mutisme depuis environ un mois, soit depuis le match retour des barrages face au Cameroun. Une interview dans laquelle il a annoncé qu’il poursuivra sa mission à la tête des Verts. Il a également abordé d’autres sujets importants.

Après avoir plané le suspens pendant plusieurs semaines, ouvrant ainsi les portes aux rumeurs et aux spéculations notamment à travers les différents réseaux sociaux, le sélectionneur national Djamel Belmadi poursuivra bel et bien sa mission à la tête des Verts. L’information a filtré dans la soirée d’hier, mais ce n’est que ce matin qu’elle a été confirmée par le concerné lui-même dans une interview exclusive accordée au site officiel de la FAF.

«J’étais profondément abattu par notre élimination de la prochaine coupe du monde que j’ai pris une longue période de réflexion avant de trancher sur mon avenir. Qu’on veuille ou pas, ça reste un échec et du coup, j’étais prêts à me retirer dans le silence. Mais ce qui a pesé dans ma décision de rester, c’est parce que tous les Algériens, y compris les responsables de la FAF, ont réclamé mon maintien au poste de sélectionneur national, malgré la désillusion du 29 mars dernier. Autrement dit, je ne pouvais tourner le dos au Algériens. Je suis là et je poursuivrai ma mission», dira-t-il.

Le sélectionneur national a fait un important éclaircissement à propos de son contrat : «J’ai un contrat qui expire la fin de l’année de 2022 et pas un contrat d’objectif comme relayé par certains ignorants ».

«On doit créer une nouvelle dynamique dans cette sélection nationale»

Djamel Belmadi est l’homme le plus affecté par l’élimination de la sélection nationale de la prochaine coupe du monde, mais il affirme que tout le monde doit surpasser cette grande désillusion.

«J’étais tellement affecté que je suis resté dans mon mutisme. Ce n’est facile de voir tout un projet que j’ai signé il y a environ quatre s’effondre en quelques secondes seulement. C’est une grande désillusion, certes, mais on doit vite la surpasser. Place à l’avenir maintenant où d’importantes échéances nous attendent », a-t-il indiqué, et d’ajoute : «Comme vous le savez, on a un bon groupe qui renferme d’énormes potentialités, on doit juste créer une nouvelle dynamique dans cette équipe nationale et je suis persuadé qu’on est capables de revenir plus fort ».

Maintenant que Djamel Belmadi a annoncé officiellement qu’il poursuivra son aventure avec les Verts, cette bonne nouvelle ne pourra que réjouir les Algériens qui ont tant réclamé son maintien, malgré les deux échecs à la CAN et à la qualification pour la prochaine coupe du monde au Qatar.