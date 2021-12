« Belmadi nous a beaucoup aidés », Bougherra revient sur son exploit

Sacré de la Coupe arabe 2021 au Qatar, le sélectionneur de l’équipe nationale A’ Madjid Bougherra est revenu, ce vendredi 24 décembre, sur son exploit avec les verts.

S’exprimant sur les ondes de la radio nationale ; le bras droit de Djamel Belmadi s’est exprimé sur l’exploit de l’Algérie au mondial arabe, mais également sur le prochain grand rendez-vous footballistique, à savoir la CAN 2022.

« Depuis mon installation à la tête de l’équipe A’, le premier objectif était de travailler en étroite collaboration avec la première équipe (…) Le coach Djamel Belmadi nous a beaucoup aidés dans notre mission », a-t-il déclaré.

« Maintenant, il faut penser à la coupe d’Afrique (CAN 2022) et pour d’autres succès. Jusque-là, les objectifs tracés ont été réalisés sur le terrain. Avec les compétences de Belmadi, j’espère qu’on va continuer sur la même lancée », a ajouté Madjid Bougherra ; qui sera l’adjoint du coach Djamel lors de la CAN.