Belmadi, Mahrez, Algérie, France, Maroc… Les confidences d’Andy Delort

Interviewé par la chaine sportive qatarie « Al-Kass », Andy Delort fait des confidences à propos de la sélection nationale et Djamel Belmadi. Il n’a pas tari d’éloges sur Riyad Mahrez et revient également sur le parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.

Andy Delort a été l’invité d’une émission diffusée sur la chaine sportive qatarie « Al-Kass ». Après avoir parlé de sa carrière, notamment son passage remarquable à Montpellier, l’attaquant international algérien a fait quelques confidences.

« Galtier est le meilleur entraineur que j’ai côtoyé dans ma carrière, tandis que Belmadi est le meilleur entraineur de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Je vous fais une confidence. Lors de ma première arrivée en sélection nationale en 2019 à Qatar, j’avais quelques mèches sur mes cheveux. Cela n’a pas plus Belmadi qui m’a demandé vite de les enlever. Mais il savait bien que je suis un type sérieux ». Dira-t-il d’emblée.

L’actuel attaquant d’Umm Salal s’est montré élogieux envers Riyad Mahrez. « C’est le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe d’Algérie. Si vous me demandez qui d’entre lui ou Bennacer est l’actuel meilleur joueur de l’EN, je dis Riyad, bien qu’Ismael est aussi mon ami […] Je pense que Mahrez mérite largement le Ballon d’Or vu son excellente saison avec Manchester City ». Et d’ajouter : « L’Algérie est l’équipe la plus forte en Afrique actuellement ».

Delort élogieux envers le parcours du Maroc à la Coupe du Monde-2022

Andy Delort avoir soutenu la France lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar. « J’étais de tout cœur avec la France. C’est tout à fait logique car je suis né en France. J’y ai vécu là-bas, je suis à moitié Français ».

L’ex-buteur de l’OGC Nice se dit élogieux envers le bon du Maroc dans le Mondial qatari. « Outre la France, j’ai aussi soutenu le Maroc. J’étais très fier de son parcours. Ça m’a fait rappeler l’ambiance de 2019 lorsque nous avons remporté la Coupe d’Afrique des Nations en Égypte ».