Belmadi : la place de Slimani est menacée dans l’Equipe nationale

Ce mercredi 13 octobre, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi est revenu sur les deux confrontations de l’Équipe nationale face au Niger, dans une interview de post-stage au micro de FAF TV.

En effet, le coach Belmadi a tenu à saluer le quatuor de la défense, tout en affirmant : » nous sommes prêts pour n’importe quel concurrent dans le match de barrage « .

Il a ajouté à ce propos : » Bounedjah joue comme un guerrier et j’étais très content du but qu’il a marqué. Quant à Belaili, c’est un joueur qui est toujours au service de l’Équipe nationale et a la même influence que Riyad Mahrez « . » L’Afrique doit être fière du record historique réalisé par l’Équipe nationale algérienne. »

Ainsi, le sélectionneur algérien a affirmé que le match prévu face au Burkina Faso est comme un match final, insistant sur le fait que les supporters doivent être présents.

» Mahrez et Bounedjah se rapprochent du record de Slimani « , Belmadi

Par ailleurs, Djamel Belmadi a souligné que Riyad Mahrez et Baghdad Bounedjah peuvent battre le record historique de Slimani. » Il est vrai que Slimani a battu le record du meilleur buteur, mais je ne pense pas que son titre durera longtemps « .

Dans le même sujet, l’entraineur a ajouté : » Mahrez et Bounedjah se rapprochent de lui, et leur niveau actuel les permet de battre facilement le record de Slimani en tant que meilleur buteur de l’histoire de l’équipe nationale « .

Dans un autre chapitre, Djamel Belmadi a exprimé sa satisfaction de jouer le prochain match face à Djibouti en Égypte, pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, précisant : » il n’y a pas d’équipe qui ne souhaite jouer sur une bonne pelouse « .