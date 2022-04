Belmadi dénonce les opportunistes et parle de sa relation avec Amara

Toujours lors de l’interview qu’il a accordé au site officiel de la fédération Algérienne de football, le sélectionneur national Djamel Belmadi dénoncent certains opportunistes au sein de la première instance du football national. Il parle également de sa relation avec le président de la FAF Charaf-Eddine Amara.

Visiblement, l’entourage au sein de la fédération Algérienne de football est malsain. Des opportunistes qui souhaitent tout le malheur à la sélection nationale juste pour quelques petits privilèges. Djamel Belmadi les dénonce lors de l’interview qu’il a accordé au site officiel de la FAF, où il n’a pas caché d’exprimer son grand désarroi envers ces «ennemis de la réussite».

«Il y a des gens qui empêchent que le football avance, juste pour leur petit intérêt. Ce ne sont que des opportunistes dont leur objectif est une bouteille de parfum, un voyage avec la sélection nationale ou encore, l’accès au centre technique nationale de Sidi Moussa…voilà des privilèges comme ça. Tout ça sur le dos de la FAF », dira-t-il.

En parlant toujours des opportunistes, Le sélectionneur nationale ajoute : «C’est juste pour leur petit intérêt qu’ils souhaitent tout le malheur à la sélection nationale. Des misérables qui ne valent rien. J’en ai déjà parlé et j’espère que j’en parlerai plus à l’avenir ».

Il parle de sa relation avec Amara

Beaucoup de choses ont été dites à propos de la relation entre Djamel Belmadi et le président de la FAF Charaf-Eddine Amara. Le sélectionneur national met les points sur les i en affirmant que leur relation est avant tout entre un employé et son supérieure hiérarchique qui se base sur un respect mutuel.

«En étant le président de la fédération Algérienne de football et mon responsable hiérarchique, je lui ai toujours montré mon grand respect. C’est de mon éducation et de mon éthique professionnel. Seulement, je pense qu’il a un peut d’écart sur la compétence footballistique par rapport à son prédécesseur Kheireddine Zetchi qui issu du football », a t il indiqué.

Il saisi l’occasion pour mettre fin aux rumeurs, faisant état d’un malentendu entre les deux hommes qui ne s’adressent plus la parole depuis longtemps. «J’entretien de très bonnes relations avec lui et le contact ne s’est jamais interrompu entre nous depuis le dernier match face au Cameroun. Certes, on a eu quelques divergences, mais ça n’a jamais dépassé le cadre professionnel. C’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup et que je lui dois mon grand respect. Tout ce qui a été dit à propos de notre relation c’est du mensonge. Je ne sais pas pourquoi on balance de tels rumeurs qui risquent de nuire le football Algérien».

Par ailleurs, Belmadi a fait une autre révélation, en affirmant qu’il n’a jamais demandé le maintien de Kheireddine Zetchi à la presidence de la FAF l’année passée. «Je le dis devant tout le monde, je n’ai jamais demandé le maintien de Zetchi pour rester, y compris lors de mon entrevue avec le président de la république. Ce dernier peut, d’ailleurs, en témoigner », dira-t-il.