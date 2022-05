Belmadi – Delort : l’heure de la réconciliation a-t-elle enfin sonné ?

Auteur d’une très bonne saison avec l’OGC Nice, Andy Delort a terminé la saison cinquième meilleur buteur du championnat de la Ligue 1 Uber Eats, avec 18 buts au compteur. Face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, son retour à la sélection nationale devient une nécessité, mais le dernier mot revient à Djamel Belmadi.

Les statistiques d’Andy Delort plaident largement en sa faveur, dans un championnat d’un bon niveau, devançant même certaines stars, entre autres Neymar, Dimitri Payet ou encore Lionel Messi. Une nouvelle expérience qui a donné une autre envergure à l’attaquant en question.

Comme tout le monde le sait, Djamel Belmadi a décidé d’écarter Delort le mois de septembre passé, lorsque ce dernier avait préféré rester dans son nouveau club l’OGC Nice au lieu de rejoindre le stage de la sélection nationale pour des raisons purement sportives. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive. Mais face à la méforme d’Islam Slimani et Baghdad Bounedjah, son retour chez les Verts devient désormais une nécessité. Reste à savoir maintenant si Djamel Belmadi a fermé définitivement la porte au retour du Niçois ou bien il va le sortir de la «blackliste» à partir du prochain stage de la sélection nationale.

Andy Delort n’est pas le seul joueur international qui a été banni de la sélection nationale de son pays. Certaines stars mondiales ont vécu le même scénario, mais ils ont fini par retrouver la sélection grâce à leurs performances avec leurs équipes.

Deschamps-Benzema

Le conflit entre un sélectionneur national et son joueur que tous les amoureux du ballon rond connaissent, c’est celui ayant opposé Didier Descamps à Karim Benzema. En effet, l’attaquant du Real Madrid a été écarté de l’équipe de France pendant six ans, en raison de l’affaire avec Mathieu Valbuena qui avait coulé beaucoup d’encre à l’époque. Alors que tout le monde croyait que la sélection est finie pour le meilleur buteur du Real, il a fini par la retrouver par la plus grande porte.

C’est à partir de l’Euro 2020 que Descamps a fini par céder à la pression, mettant ainsi l’intérêt de la sélection Française avant tout. Benzema revient et contribuera, par la suite, aux succès de la sélection de son pays.

Andersson-Ibrahimovic

L’autre cas qu’on peut citer, c’est celui entre le sélectionneur Suédois Janne Andersson et son joueur Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier, réputé pour son arrogance, s’était accroché verbalement avec son entraineur, au point de le qualifier de «raciste». Banni pendant cinq ans, «Ibra» a fini par retrouver lui également la sélection Suédoise.

Les deux hommes avaient décidé d’ouvrir une nouvelle page et mettre leur accrochage à coté, toujours pour l’intérêt de la sélection.

Halilhodzic-Mazraoui

Connu pour son entêtement, le sélectionneur Marocain Vahid Halilhodzic a sorti le joueur de l’Ajax Amsterdam Noussair Mazraoui de la «Blackliste». Malgré la guerre de déclarations qui a éclaté entre les deux hommes, qui a poussé le joueur d’annoncer sa retraite international, tout est revenu dans l’ordre il y a quelques semaines.

Halihodzic et Mazraoui se sont réconciliés à Amsterdam. Le joueur, sauf mauvaise surprise, sera dans la liste des joueurs retenus pour la prochaine coupe du monde au Qatar.