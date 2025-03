Belmadi de retour sur le banc ? Un journaliste qatari donne plus de détails

Djamel Belmadi s’apprête à faire son retour sur le banc. Il devrait s’engager avec le club qatari la semaine prochaine, pour prendre les commandes de la barre technique en prévision de la saison prochaine.

Environ 14 mois depuis la fin de son aventure avec l’équipe d’Algérie, Djamel Belmadi est resté loin des projecteurs. Il s’est contenté par de très rares apparitions, dans un match gala ou une présence dans un stade au Qatar pour assister à un match.

Il faut dire qu’il ne manque pas d’offres depuis qu’il a quitté la barre technique des Verts. Plusieurs sélections et équipes l’ont contacté. Mais celui qui avait mené la sélection nationale vers le sacre africain lors de la CAN-2019 a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses. Mais il s’apprête à faire son retour sur le banc à partir de… la saison prochaine.

Belmadi à Al-Duhail, signature du contrat la semaine prochaine ?

Selon le journaliste qatari « Mohamed Hassan » du média « Al-Chark », Djamel Belmadi est attendu à Doha la semaine prochaine. Et ce, pour passer à l’action, c’est-à-dire signer son contrat au profit d’Al-Duhail et officialiser ainsi sa venue. Apparemment, les deux parties auraient trouvé un accord et il ne reste désormais que l’officialisation.

En attendant que l’ancien driver des Verts officialise sa venue, il ne prendra pas les commandes à la tête de la barre technique du club qatari sitôt. Ce sera pour la saison prochaine, ajoute la même source.

Cela dit, Belmadi semble proche que jamais de revenir à Al-Duhail pour rebondir. Un club qui le connait bien après l’avoir déjà entrainé de 2010 à 2012 puis de 2015 à 2018. Il faut dire qu’il avait fait deux passages remarquables, avec 126 victoires, 36 matchs nuls et 43 défaites, remportant quatre fois le titre et soulevant deux coupes du Qatar. Dans tous les cas de figure, on en saura davantage dans les jours à venir…

Rappelons que l’ex-sélectionneur national était annoncé à Al-Duhail l’année passée, notamment après avoir marqué sa présence au stade. Mais on ignore pour quelles raisons ça ne s’était pas concrétisé.

Le mois d’octobre dernier, Abdeslam Ouaddou, l’ancien international marocain et ami proche de Belmadi, a confié que ce dernier va faire bientôt son retour. S’il s’est éclipsé, c’est tout simplement pour se consacrer pour sa famille.