Djamel Belmadi confirme avoir décliné une offre d’un club saoudien. Visiblement, le sélectionneur national est concentré sur ses objectifs avec les Verts.

Al-Ahli Saudi est aujourd’hui entrainé par Matthias Jaisel. Mais avant d’engager le jeune technicien allemand, les responsables du club saoudien ont jeté leur dévolu sur Djamel Belmadi. Selon plusieurs médias arabes et européens, le sélectionneur national a décliné l’offre de l’actuel club de Riyad Mahrez. Sans citer le nom du club ni les détails du contrat proposé, le driver des Verts confirme l’information lors de la conférence de presse qu’il a animé ce matin.

« Oui, je le confirme. Je sais qu’il y a des chaines de télévision qui en ont parlé. Mais, franchement, ça m’embête de venir vous dire voilà ce que j’ai reçu et que je reçois. Mais le plus inutile, c’est que certains ont interviewé un journaliste pour parler de l’offre du club qui m’a sollicité. Et si je leur montre le contrat proposé, qu’est-ce qu’ils me disent ?! Je préfère continuer travailler dans la tranquillité, c’est mon plus grand intérêt pour le moment ». A-t-il déclaré.

Belmadi répond une nouvelle fois aux détracteurs

Lors de la conférence de presse, Djamel Belmadi répond une nouvelle fois aux détracteurs. Cette fois, c’est pour ceux qui l’accusent de ne pas être présent régulièrement en Algérie.

« En ce qui concerne ma présence en Algérie, je ne sais pas pourquoi on n’a pas demandé ça à mes prédécesseurs. Lorsqu’on m’a nommé sélectionneur national, on m’a demandé de rester concentré sur mon travail, je ne suis pas ici pour faire le rôle du jardinier, entre autres. On veut toujours du buzz et du sensationnel au détriment de l’accalmie et la tranquillité. Si ces gens ne sont pas conscients et irresponsables, que voulez-vous que je fasse ? ». Dira-t-il.

Et d’ajouter : « Pour vous faire une confidence, j’étais présent en Algérie à trois reprises l’été dernier. Lors du stage du mois de juin, ensuite la mi-juillet, avant de revenir la fin août. Tout ça juste pour rester à cheval sur la réhabilitation des pelouses en Algérie, alors que ce n’est pas mon ressort. En ce qui concerne les joueurs évoluant en championnat national, je les connais tous. Donnez-moi un joueur qui mérite d’être convoqué en sélection et je ne l’ai pas fait ?! ».