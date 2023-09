Belmadi affiche ses ambitions à la CAN 2023 et répond à ses détracteurs

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a été l’invité de l’émission sportive « RMC After Foot », qui se trouve en Algérie pour une émission spéciale. Il a évoqué plusieurs points qui concernent les Verts.

Depuis l’élimination de la sélection nationale de la Coupe du Monde 2022, Djamel Belmadi ne fait plus l’unanimité. Il fait l’objet de plusieurs critiques de la part de certains journalistes et médias. Certains ont même réclamé son départ depuis la grande désillusion du 29 mars 2022.

Lors de l’émission « RMC After Foot », le sélectionneur national explique pourquoi il a décidé de poursuivre l’aventure avec les Verts. « Depuis mon premier jour en sélection, il y a une pression exercée par les médias, les commentateurs et j’en passe. Mais, ça ne m’empêche pas de dormir et je fais mon travail. J’aurais pu retourner dans un club au Qatar ou entraîner l’équipe nationale, mais je suis obsédé par le fait de voir le peuple heureux et revivre des moments comme l’on a vécu en 2019 ». Dira-t-il.

Belmadi veut faire oublier les supporters algériens la CAN « cauchemardesque » au Cameroun

Djamel Belmadi est très ambitieux. Malgré les critiques, il fait la sourde oreille, en continuant son travail dans la sérénité. Il faut dire que le driver des Verts est très ambitieux. Il révèle son objectif lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

« On va faire preuve d’humilité mais on va à la CAN avec des objectifs… Notre peuple est passionné de football, les attentes sont conséquemment très grandes. On a de vrais supporters (…) Le Sénégal est la référence aujourd’hui en Afrique. Ça va être difficile, mais on a envie de se mettre en difficulté pour la prochaine coupe d’Afrique. J’ai envie de jouer une demi-finale, une finale à la prochaine CAN, donc ça passe par ce match face au Sénégal ». Révèle-t-il.

Apparemment, Belmadi veut faire oublier les supporters algériens la CAN « cauchemardesque » au Cameroun en janvier 2022. Ce fut l’une des plus mauvaises participations des Fennecs dans une CAN, avec 2 points seulement et une élimination de la phase des groupes.