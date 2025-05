Belmadi a-t-il rompu le silence ? La vérité sur la lettre attribuée à l’ex-sélectionneur national

Une lettre attribuée à Djamel Belmadi a enflammé la toile sur les réseaux sociaux hier. Nombreux sont ceux qui doutent si l’ex-sélectionneur national a bel et bien décidé de rompre le silence ou bien c’est juste une pseudo-lettre qui n’a pour but que de faire le buzz. Explication.

Hier, une lettre attribuée à Djamel Belmadi a circulé sur les réseaux sociaux, qui aurait décidé de rompre le silence, 16 mois depuis qu’il a quitté l’équipe d’Algérie.

Dans cette lettre, l’ex-sélectionneur national s’est adressé « exclusivement aux citoyens algériens et passionnés de football ». Il a évoqué seulement « l’amertume de la non-qualification à la Coupe du monde 2022 ». Belmadi n’a à aucun moment évoqué les autres déceptions des deux éliminations successives de l’EN au premier tour de la CAN 2021 et 2024.

Belmadi a expliqué avoir été « Animé par une obsession viscérale, notamment avec une participation au prochain mondial, qui me tenait tant à cœur et pour laquelle nous avions réalisé un début de campagne idéal en engrangeant 6 points sur 6 possibles ».

Il a aussi descendu en flammes le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi : « Qui accepterait de voir son contrat de travail rompu par son employeur, de manière unilatérale, sans avoir préalablement échangé sur les modalités de cette rupture ? Et cela, simplement via un banal tweet laconique diffusé sur les réseaux sociaux ! ». Il a invité « l’organe compétent, les personnes décisionnaires dotées de sincérité, de sagesse et de bonne foi, à se réunir afin d’obtenir un consensus juste et raisonnable ».

Quelle est la vérité de la lettre attribuée à Belmadi ?

Il faut dire que nombreux doutent si ladite est parvenue de Djamel Belmadi. Il n’y aucune signature, ce qui remet en cause sa crédibilité. Et pour preuve, elle n’a pas été reprise par les médias algériens, ni les médias français qui suivent l’actualité du football mondial, en Algérie en particulier, entre autres Onze Mondial, Foot Mercato ou encore RCM Sport, pour ne citer que ceux-là.

Selon « Dz Foot », « la lettre n’est pas un faux. Mais elle a en réalité été transmise par le clan Belmadi à l’Agence Presse Service (APS) en Février 2025, sans qu’elle soit publiée ».

Il faut savoir aussi que le stratège de l’exploit de l’équipe d’Algérie lors la CAN-2019 ne va pas sortir de son mutisme via une lettre. Ce serait plutôt dans une conférence de presse ou via un média d’une grande notoriété pour revenir sur son départ de l’équipe d’Algérie et donner plus de détails sur la rupture de la situation contractuelle avec la Fédération algérienne de football. C’est ce qu’a confié son entourage à plusieurs reprises.