Belmadi a-t-il félicité le Maroc ? Une « fake » vidéo qui fait le buzz

Une vive polémique a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures, suite à la diffusion d’une vidéo attribuée à Djamel Belmadi. Dans cette séquence devenue virale, l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale algérienne apparaît en train de féliciter le Maroc pour avoir remporté la CAN-2025.

« Le verdict du jury d’appel de la CAF est juste. Cette décision devait être prise juste après la CAN. Félicitations à l’équipe du Maroc et aux Marocains », aurait-il déclaré dans cette vidéo largement relayée.

Très rapidement, ces propos ont suscité de nombreuses réactions, notamment en Algérie, où les supporters des Verts ont été surpris par cette sortie inattendue de l’actuel entraineur d’Al-Duhail. Certains ont exprimé leur incompréhension, tandis que d’autres ont remis en question l’authenticité de la vidéo, jugée douteuse dès les premières heures de sa circulation.

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Et pour cause, il s’est avéré que cette vidéo est totalement fausse. Après vérification, il apparaît qu’elle a été générée à l’aide de l’intelligence artificielle, manipulant l’image et la voix de Djamel Belmadi pour lui faire tenir des propos qu’il n’a jamais prononcés. Un cas typique de “deepfake”, une technologie de plus en plus utilisée pour diffuser de fausses informations avec un réalisme troublant.

La vérité dévoilée

Dans la version originale de la séquence, Djamel Belmadi intervenait au micro de la chaîne sportive qatarie Al-Kass, à l’issue d’une rencontre de son club Al-Duhail SC. Il y commentait la victoire de son équipe, sans jamais évoquer la Coupe d’Afrique des nations ni la décision de la Confédération africaine de football.

Pour rappel, cette polémique intervient dans un contexte déjà très tendu autour de la CAN-2025. Le jury d’appel de la CAF a récemment statué en faveur du Maroc concernant les incidents ayant émaillé la finale face au Sénégal. L’instance continentale a décidé de déclarer le Sénégal perdant sur tapis vert (3-0), suite à son retrait du terrain, attribuant ainsi le titre au Maroc.

Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre et suscité une vague de contestations. La Fédération sénégalaise de football ne compte d’ailleurs pas en rester là. Elle a annoncé son intention de saisir le Tribune arbitral du sport afin de contester ce verdict et tenter de récupérer son trophée.

Dans ce climat explosif, la diffusion de fausses déclarations attribuées à une figure aussi respectée que Djamel Belmadi ne fait qu’ajouter à la confusion. Cet épisode rappelle, une nouvelle fois, la nécessité de vérifier les sources et de faire preuve de vigilance face aux contenus manipulés qui circulent massivement sur les réseaux sociaux.

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