« Belmadi a essayé de me convaincre d’une manière très calme et très sereine », Gouiri

L’attaquant international algérien, Amine Gouiri, s’est confié au journal l’Équipe sur son choix de rejoindre l’équipe d’Algérie. En effet, optant pour la sélection nationale, Gouiri a été l’un des renforts de poids pour la sélection algérienne, donnant de l’élan au renouveau des Verts.

Ainsi, l’attaquant du Stade Rennais a dit, « Ce sont mes origines, le pays de ma famille… C’est un pays que je connais bien puisque j’y suis allé régulièrement depuis que je suis tout petit », lit-on.

Incontournable des catégories jeunes de l’équipe de France, Gouiri a fait le du cœur en pesant « le pour et le contre et je suis arrivé à cette décision. Il y avait beaucoup de choses qui ont fait pencher la balance pour l’Algérie », ajoute-t-il au micro de l’Équipe.

Par ailleurs, le nouveau porte-étendard de l’attaque de la sélection algérienne a opté pour une sélection qu’il avait beaucoup suivie, « j’ai toujours aimé la passion qu’il y a pour le football, j’ai eu envie de représenter tout ça », indique-t-il.

Le choix d’Amine Gouiri de représenter l’Algérie : le facteur X

Dans l’entretien accordé au journal l’Équipe, l’attaquant international algérien, Amine Gouiri, a indiqué que l’intérêt du sélectionneur national, Djamel Belmadi, a joué un grand rôle dans son choix d’opter pour l’Algérie.

« Qaund Djamel Belmadi, le sélectionneur, m’a appelé pour la première fois, j’ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. Il m’a surtout parlé de son envie de me voir rejoindre l’équipe nationale », indique Gouiri.

🎙️| Amine Gouiri sur son choix de rejoindre l’Algérie 🇩🇿 : « Djamel Belmadi m’a appelé pour la première fois. À partir de ce coup de téléphone, j’ai vraiment commencé une réflexion plus poussée. Il m’a surtout parlé de son envie de me voir rejoindre l’équipe nationale » pic.twitter.com/B20MQQDGHc — Onze Fennec 🇩🇿🇵🇸 (@Onzefennec) November 4, 2023

Dans sa quête de renouveler l’effectif de la sélection nationale, Djamel Belmadi a su convaincre l’un des talents les plus prometteurs en France.

Gouiri ajoute, « Belmadi a dit que j’allais être un joueur important et que je devais venir. Il a essayé de me convaincre, mais toujours d’une manière très calme, très sereine, sans jamais me mettre la pression. », lit-on.

