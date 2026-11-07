Équipe d’Algérie : Bachir Belloumi forfait contre le Togo, son entraîneur à Hull City confirme

Coup dur pour les Verts : Bachir Belloumi ne pourra pas jouer la double confrontation contre le Togo, les 14 et 17 novembre. Son entraîneur à Hull City a annoncé ce samedi que l’ailier souffre d’un problème musculaire. Il devrait être indisponible pendant environ trois semaines.

Bachir Belloumi forfait : ce qu’a annoncé son entraîneur

L’entraîneur de Hull City, Sergej Jakirović, a annoncé la nouvelle ce samedi, avant le déplacement de son équipe à Arsenal pour la 10e journée de Premier League. Il a expliqué l’absence de Bachir Belloumi de la feuille de match par des douleurs musculaires. Le club et le joueur ont pris cette décision d’un commun accord, pour ne pas aggraver la blessure.

« Il a des problèmes musculaires, et nous avons décidé de ne pas l’inclure dans le groupe, car s’il se blesse plus gravement, nous aurons un gros problème », a déclaré le technicien bosnien. Il a précisé qu’il s’agissait d’une décision commune avec le joueur. « Nous verrons maintenant », a-t-il ajouté.

Belloumi rejoindra quand même la sélection algérienne

L’ailier de 24 ans rejoindra tout de même le stage de l’équipe d’Algérie. Le staff médical des Verts pourra ainsi examiner sa blessure. « Il rejoindra la sélection nationale, mais il ne pourra pas jouer », a résumé Sergej Jakirović.

Hull City compte remettre son joueur sur pied en trois semaines environ. L’objectif du club est de le récupérer pour le match contre Brighton, prévu le 22 novembre. Bachir Belloumi devrait donc manquer les deux rencontres contre le Togo.

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Algérie – Togo : un double rendez-vous décisif pour la CAN 2027

Brahim Hemdani avait retenu Bachir Belloumi pour la double confrontation contre le Togo, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Les Verts recevront les Éperviers le 14 novembre à Tizi Ouzou. Ils se déplaceront ensuite à Lomé le 17 novembre.

Ces deux matchs comptent beaucoup pour la qualification. Après une victoire contre la Zambie (3-1) et un nul au Burundi (2-2) en septembre, l’Algérie doit enchaîner. Le forfait de l’un de ses ailiers les plus en forme tombe donc mal pour le sélectionneur.

Bachir Belloumi, l’une des révélations du dernier stage des Verts

Bachir Belloumi s’était imposé comme l’une des satisfactions du dernier rassemblement de l’équipe d’Algérie. Il a fêté ses trois premières sélections en septembre et en octobre. Il a aussi marqué deux buts, contre le Burundi, lors du nul 2-2, puis contre le Niger, en amical (2-1).

Le fils de la légende Lakhdar Belloumi vit aussi un excellent début de saison avec Hull City, promu en Premier League. Ses performances lui avaient même valu une nomination pour le titre de joueur du mois en Premier League. Sa carrière reste toutefois marquée par les blessures, dont une rupture des ligaments croisés en novembre 2024.

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Qui pour remplacer Belloumi contre le Togo ?

Anis Hadj Moussa apparaît comme le remplaçant naturel de Bachir Belloumi sur le côté, selon des médias spécialisés. L’ailier connaît bien le poste et figure dans la liste de Brahim Hemdani. Il avait lui-même été incertain avant le match au Burundi, comme le relatait notre article sur l’état de santé d’Anis Hadj Moussa.

Le sélectionneur pourrait aussi faire appel à un autre joueur pour compléter son groupe. La Fédération algérienne de football n’a pas encore communiqué sur un éventuel remplaçant. La confirmation du forfait devrait intervenir après l’examen médical du joueur, à son arrivée au stage.

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