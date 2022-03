Belle annonce aux supporters algériens revenus de Douala

Facteur psychologique incontestable, les supporters algériens qui ont épaulé l’équipe d’Algérie au Cameroun retrouveront une belle surprise à leur arrivée en terre algérienne.

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag, a annoncé que tous les supporters algériens qui se sont déplacés à Douala auront droit à un billet d’accès au stade Mustapha Tchaker à Blida, ou se jouera le second match de la double confrontation entre l’Algérie et le Cameroun, dans le cadre des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cette initiative est un hommage rendu à ces voix qui n’ont pas laissé les hommes de Belmadi seuls face aux Lions Indomptables.

Le joueur numéro 12 aura bel et bien son ticket gratuit pour le match retour à Blida. Le communiqué du ministère a indiqué que les supporters pourront récupérer leurs tickets dans les guichets des agences de voyage qui se sont chargées de les transporter. Pour cela, il suffit de présenter le passeport en guise de vérification.

Le retour des héros

Fidèle à ses habitudes, le public algérien a créé la sensation à Douala. Des images de liesse et d’harmonie ont accompagné le safari des Fennecs dans la tanière des Lions Camerounais. Le ministre des Sports et de la Jeunesse Abderrezak Sebgag a déclaré que sa délégation sera la dernière à plier bagage. Cette mesure a été prise par les autorités algériennes afin de renforcer le protocole sécuritaire qui a caractérisé le déplacement des supporters algériens à Douala.

Dans une déclaration qui date de jeudi 24 mars 2022, Sebgag a dit clairement que « je ne prendrai pas l’avion tant que les supporters algériens ne seront pas tous dans leurs sièges ». Le soutien des supporters algériens sera davantage précieux lors du match retour à Blida le 29 mars prochain prévu à partir de 20:30.