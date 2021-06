Belhimer : « Le néo-Hirak est condamné à disparaître »

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, s’est une nouvelle fois exprimé sur le mouvement populaire du Hirak.

Dans un entretien accordé à Radio France internationale (RFI), Pr Belhimer a qualifié les dernières manifestations hebdomadaires de « néo-Hirak », estimant que ce dernier devrait disparaitre.

« Le Hirak a terminé sa mission » (Belhimer)

En effet, le porte-parole du gouvernement a estimé que le Hirak a terminé sa mission avec l’election du président Tebboune, soit en décembre 2019.

« Le Hirak a terminé sa mission avec les élections présidentielles. Ce qui se produit après les élections présidentielles, c’est ce que j’appelle le ‘néo-Hirak’, une excroissance du Hirak initial », a-t-il dit.

« Le néo Hirak est complétement investi par les mouvements terroristes, à savoir Rachad et l’association des mouvements séparatistes qui est le MAK [Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie, NDLR]. Depuis que ces derniers ont été classés comme étant terroristes, il n’y a plus de manifestations et le néo-Hirak est condamné à disparaître à ce titre », a ajouté Belhimer.