Belhimer annonce la création d’une chaîne télévisée pour la diaspora

Le ministre de la Communication Ammar Belhimer a annoncé le jeudi 2 septembre dernier la création d’une chaîne télévisée dédiée à la communauté algérienne à l’étranger.

En effet, lors d’un entretien accordé à nos confrères Djalia Dz, le ministre a abordé la question du renforcement des médias institutionnels dont le président de la république Abdelamadjid Tebboune a ordonné la création.

En effet, le ministre de la Communication considère le projet de chaîne pour la diaspora comme « prioritaire » pour le gouvernement algérien. Par ailleurs, ce programme rentre dans de la série de chaînes thématiques déjà créées, telle que la chaîne El Maarifa (Savoir), ou encore la chaîne dédiée à l’Histoire.

Ce dernier a tenu à assurer que les opérations pour réaliser ce projet sont en cours. « Établir une chaîne internationale qui représente l’Algérie et sert la communauté est un impératif » a déclaré ce dernier.

Les objectifs de la création d’une chaîne internationale

D’après le ministère de la communication, la réalisation de cette chaîne est dictée par un certain nombre d’objectifs, parmi lesquels : « Renforcer les liens entre la mère patrie et notre communauté à travers le monde en les reliant à un média national professionnel et honnête qui leur fournit des programmes et des informations principalement liés à l’Algérie dans divers domaines » en réponse « aux portraits mensongers que certains font de notre pays ».

Cette chaîne a également pour but de « faire connaître la véritable l’Algérie et de mettre fin à l’ignorance des téléspectateurs étrangers » et par la même occasion, « contribuer à la promotion de l’image de l’Algérie, en tant que destination touristique et de son potentiel d’investissement ».