Belgique : un nouveau contrat pour Slimani à Anderlecht ?

Islam Slimani enchaine les bonnes performances avec Anderlecht. Il a marqué 7 buts et délivré une passe décisive en 11 matchs, toutes compétitions confondues. De quoi inciter les responsables de son club à renouveler son contrat.

Après un (court) passage raté au Stade Brestois, Islam Slimani a rebondit en championnat belge, en optant pour Anderlecht. Pour le moment, tout se passe bien pour le joueur. En effet, il a réussi à marquer 7 buts et délivrer une passe décisive en 11 matchs, toutes compétitions confondues. A 34 ans, il a retrouvé une seconde jeunesse, c’est le moins que l’on puisse dire.

Alors que le contrat de l’attaquant des Verts va expirer le mois de juin prochain (Il s’est engagé pour six mois lors du dernier mercato hivernal), la direction d’Anderlecht pense d’ores et déjà à le blinder. Il semble bien parti de poursuivre l’aventure avec les « violets » au moins pour une autre saison.

Efficace et performant, Slimani s’est imposé comme un élément incontournable au sein de la formation d’Anderlecht. De quoi inciter les responsables du club à lui proposer un nouveau contrat.

Selon Ekrem Konur, un journaliste connu pour ses informations crédibles, des pourparlers sont déjà en cours entre les deux parties. Les négociations du nouveau contrat devraient se poursuivre dans les semaines à venir. Mais une chose est sûre, l’international algérien devra continuer à enchainer les bonnes performances afin de négocier un nouveau bail en position de force.

Il faut dire que « SuperSlim » n’est pas contre l’idée de poursuivre l’aventure avec le club belge. En effet, il a déjà déclaré après son arrivée, rappelons-le, qu’il ne veut pas se contenter d’une aventure de six mois. Et visiblement, son souhait devrait être bientôt exaucé.

Rappelons également que Slimani ratera la double-confrontation face au Niger en raison d’une blessure à la cuisse, contractée lors du dernier match face à l’OH Louvain. Pour pallier cette absence de taille, le sélectionneur national Djamel Belmadi a fait appel à l’attaquant d’Al-Sadd, Baghdad Bounedjah.

