Belgique : un international algérien gravement blessé (vidéo)

L’international algérien, Abdelkahar Kadri, a été gravement blessé lors d’un match du championnat belge. On soupçonne une rupture des ligaments croisés, synonyme d’une longue absence.

Titulaire indiscutable au sein de la formation de KV Courtrai, avec laquelle il enchaine les bonnes performances, Abdelkahar Kadri a été, sans surprise, reconduit parmi le onze de départ à l’occasion du match face à Dender, dans le cadre de la 18e journée du championnat belge.

On jouait les dernières dix minutes du match, l’international algérien (3 sélections), a contracté une blessure au genou, suite à un dur contact avec un joueur adverse. Le staff médical du club est vite intervenu pour prodiguer les premiers soins au joueur, mais il s’est avéré qu’il ne pouvait pas aller jusqu’au terme du match. Il a dû céder sa place, en quittant le terrain sur une civière.

À noter que KV Courtrai s’est incliné à domicile sur un score sans appel de trois buts à zéro. Il occupe la 14ᵉ place au classement général du championnat belge et fait partie des équipes menacées par la relégation.

Terrible blessure pour Abdelkahar Kadri 💔💔

Les premières images ne sont pas du tout rassurantespic.twitter.com/q6fts9VkkE — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) December 14, 2024

Rupture des ligaments croisés pour Kadri ?

Selon les médias belges, Abdelkahar Kadri a été évacué immédiatement à l’hôpital. Cela reflète la gravité de sa blessure.

Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le KV Courtrai n’a rien communiqué à propos de la blessure du joueur. Mais on soupçonne une rupture des ligaments croisés, synonyme d’une longue absence.

Dans tous les cas de figure, le milieu de terrain formé au Paradou AC devra passer des examens médicaux approfondis. C’est à partir de là qu’il sera fixé sur la nature de sa blessure ainsi que la durée de son indisponibilité. On espère plus de peur que de mal pour Kadri, qui cravache dur pour rejoindre un championnat européen plus huppé, mais surtout pour retrouver la sélection nationale.

Kadri compte 5 passes D en 11 titularisations cette saison

Abdelkahar Kadri a joué tous les matchs avec KV Courtrai en championnat belge cette saison. Il compte 11 matchs comme titulaire et 7 comme remplaçants.

En 11 titularisations, ce milieu de terrain à vocation offensive a réussi à délivrer 5 passes décisives. Au moment où il a commencé à retrouver son meilleur niveau, il vient de contracter une méchante blessure qui risque de le freiner dans son élan.

Reste à savoir maintenant ce que vont révéler les examens médicaux que devra passer le joueur dans les jours à venir.