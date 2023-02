Belgique : Slimani ouvre son compteur but avec Anderlecht (vidéo)

Pour sa deuxième apparition officielle avec Anderlecht, Islam Slimani a débloqué son compteur buts. Une première réalisation qu’on espère qu’elle en appellera d’autres pour la suite de la saison.

C’est dans les dernières heures du dernier mercato hivernal qu’Islam Slimani a quitté le Stade Brestois. C’est en championnat belge qu’il a décidé de poursuivre sa carrière professionnelle en Europe. En effet, il a opté pour Anderlecht, en signant un contrat de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison en cours.

Après avoir intégré, dans la foulée, le groupe de sa nouvelle équipe, « SuperSlim » a effectué son baptême de feu à l’occasion du match face à Oostende. Incorporé lors de la deuxième, il a fait de son mieux, mais sans pour autant parvenir à trouver le chemin des filets.

L’attaquant international algérien a été retenu pour le match face à K Saint-Trond VV. Mais il l’a débuté à partir du banc des remplaçants. Incorporé à la 77e minute de jeu, il a réussi à inscrire le deuxième but quatre minutes seulement après son entrée (81’). Bien servi d’un centre, il a marqué un but sur une jolie tête.

Ainsi, et pour sa deuxième apparition officielles avec Anderlecht, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale ouvre son compteur buts avec sa nouvelle équipe. On espère que ce but en appellera d’autres pour la suite de la saison.

BUT de Slimani avec Anderlecht !!!!⚽️🇩🇿pic.twitter.com/jtTNhb8mLw — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) February 12, 2023

Slimani veut rester plus que 6 mois à Anderlecht

Islam Slimani a, certes, signé un contrat de six mois avec Anderlecht. Mais il a pour ambition de voir son contrat prolongé pour au moins une autre saison.

« Je veux rester plus que six mois. Mais cela ne dépendra pas qu’à mois ». A-t-il déclaré aux médias belges quelques jours après son arrivée à Anderlecht. Seules les bonnes performances permettraient à l’attaquant des Verts d’avoir droit à un nouveau contrat au terme de l’actuel exercice.