Après une première moitié de saison en demi-teinte avec le Stade brestois (France), Islam Slimani semble retrouver son statut de « SuperSlim » en Belgique, avec son nouveau club, le RSC Anderlecht (Royal Sporting Club).

L’attaquant algérien a donné, ce dimanche soir, une nouvelle preuve de son retour au top de sa forme. C’était à l’occasion du match qui a opposé Anderlecht au Cercle de Bruges pour le compte de la 29e journée de la Jupiler Pro League (1re division belge).

Lors de cette rencontre, Islam Slimani s’est distingué en inscrivant un doublé qui a permis à son équipe de remporter les 3 points de la victoire (score final 2-0). Avec ces deux nouvelles réalisations, l’ancien joueur du CRB totalise 102 buts en Europe et se rapproche encore plus de chiffre de Rabah Madjer (108).

SuperSlim a ouvert la marque dès la 9e minute de jeu d’une tête décroisée surpuissante, après un corner joué à la rémoise (à deux joueurs). À cinq minutes de la fin du match (85′), l’international algérien réceptionne une frappe déviée ; il se retrouve seul face au gardien et double la mise pour les Mauves.

Avec cette victoire sur un adversaire direct pour une place européenne, le RSC Anderlecht engrange son 39e point de la saison et revient à un point du top 8 du championnat belge.

Les ​​Anderlechtois affichent leur amour pour Islam Slimani

Au-delà des trois points de la victoire, c’est surtout les cœurs des supporters et des joueurs d’Anderlecht que le meilleur buteur de l’EN est en train de gagner match après match.

Nous en voulons pour preuve la réaction de ses coéquipiers après son 2e but. Ainsi, ces derniers se sont tous rués vers l’attaquant algérien pour le remercier et le féliciter. Une image forte que beaucoup d’observateurs n’ont pas manqué de souligner

Quant à son entraîneur, Brian Riemer, il a d’ores et déjà exprimé sa volonté de garder SuperSlim dans son effectif l’année prochaine. Interrogé à la fin de la rencontre par le journal belge, Le Soir, Riemer a d’abord déploré le manque d’efficacité de son équipe avant d’enchaîner : « Je voudrais conserver Islam Slimani la saison prochaine ».

Même son de cloche chez les supporters qui se réjouissent du fait que leur équipe favorite dispose enfin d’un vrai attaquant. « Quel plaisir d’avoir enfin un vrai attaquant ! Merci Islam, tu nous redonnes enfin du plaisir et de l’espoir ! », s’exclame Fred sur Twitter. Jonathan souligne la combativité du joueur algérien : « Franchement un battant qui en veut et qui n’a pas peur de multiplier les efforts et de faire jouer les autres ».

En conclusion, rappelons que, sur un plan individuel, ce doublé représente pour Islam Slimani son 4e et 5e but en six titularisations avec le RSC Anderlecht. L’avant-centre compte aussi à son actif une passe décisive.

Nous vous laissons avec la vidéo du résumé du match et les deux buts de SuperSlim :