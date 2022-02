Belgique : lourde peine pour l’assassin de deux Algériens à Charleroi

C’était une affaire choquante, sur laquelle la cour d’assises du Hainaut s’est prononcée hier, une lourde peine contre Mohamed Ksous, un nom qui fait frémir les personnes au courant de ses actes. Pour comprendre la raison derrière sa lourde peine, une rétrospective s’impose.

La nuit du 31 décembre 2019 à Charleroi en Belgique, en face d’un café appelé le Ministère, le patron avait organisé une soirée privée pour fêter son anniversaire. Mohamed Ksous, un septuagénaire Belge d’origine tunisienne insiste pour rentrer même s’il n’était pas invité, on le laisse étant un client habituel.

Plus tard dans la soirée, il s’installe et enchaîne les boissons alcooliques, lorsqu’un Algérien surnommé Nani s’approche de lui et insiste pour payer ses verres. Mohamed était déjà en colère dû à une mauvaise nouvelle relative à son divorce, et le ton monte entre les deux. Aveuglé par la colère, Mohamed quitte le bar en menaçant les deux clients, il promet de revenir armé pour les tuer.

Une Mens Rea indéniable

Les clients ne l’ont pas pris au sérieux, ils ont donc continuer à faite la fête, jusqu’à ce qu’il revienne avec un pistolet semi-automatique et il attend dehors. Abderrahmane Ferdjallah et Imad, deux Algériens faisant la fête et profitant de l’euphorie du nouvel an, sortent fumer sur la terrasse, et là, une scène absolument terrifiante arrive. Mohamed tire sur les deux hommes, ôtant la vie à Abderrahmane.

Les faits de cette affaire sont graves. Hier, les jurés qualifient le crime de Mohamed de prémédité, en plus de blesser un autre individu et détenir une arme sans autorisation. Mohamed Ksous est condamné à 15 ans de réclusion criminelle.

Il a déjà été condamné pour violence conjugale, bien qu’il l’ait nié lorsqu’il s’est exprimé. Les experts en santé mentale explique que l’homme n’a pas pu accepter son divorce, ce qui l’a rendu extrêmement violent.