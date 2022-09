Belgique : lancement d’une nouvelle bourse en faveur des postdoctorants

Dans le cadre d’une mobilité et une mondialisation accrue, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance une nouvelle bourse d’une courte durée. Et ce pour faire profiter plusieurs candidats d’une formation d’excellence postdoctorale. Il s’agit de ce qu’a annoncé, aujourd’hui le 13 septembre, l’ambassade de la Belgique en Algérie sur sa page officielle.

En effet, cette dernière, par le biais du même communiqué, précise que le dernier délai pour les inscriptions à cette bourse est fixé pour le 1 octobre prochain. Par ailleurs, cette bourse spécifie quelques domaines. Notamment, génie mécanique, transport et logistique, agro-industrie, science du vivant, aéronautique-spatiale et enfin les technologies environnementales.

Les candidats intéressés par ses domaines et disposant d’un diplôme de l’enseignement supérieur de docteur peuvent envoyer leurs candidatures avant le dernier délai. Ainsi, ils pourront profiter de 1 à trois mois de formation, prévues entre le mois de février et mai 2023.

Par ailleurs, pour être sélectionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles, il convient de télécharger le formulaire d’inscription sur son site. Ce dernier doit être envoyé sous format PDF à l’adresse électronique suivante : bourses@wbi.be.

Comment se fait la sélection des candidats à la bourse de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les postdoctorants ?

La sélection des candidats par la WBI se fait en collaboration avec l’ensemble des partenaires scientifiques et institutionnels intéressés par un tel programme. Dont : le Fond national de la recherche scientifique, FRS-FNRS, et la direction générale opérationnelle « Économie, emploi et recherche ».

Pour sélectionner les candidats qui vont participer à ce programme, ces derniers se basent sur un ensemble de critères, notamment :

Les lettres de recommandation annexées ;

Le parcours professionnel ;

Les publications scientifiques du chercheur ;

L’intérêt des universités et centres de recherches par rapport au domaine choisi ;

Les mentions académiques…

Un classement des candidats selon trois catégories (A, B et C) sera effectué à base de ces critères. Seuls les chercheurs qui obtiennent la note A par l’un des membres du jury seront retenus.

Quel avantage pour les candidats retenus ?

En plus de la formation de trois mois offerte par la Fédération Wallonie – Bruxelles, d’autres avantages, notamment financiers, seront offerts aux candidats retenus. Notamment, un montant mensuel de 2 120 euros permettant de couvrir les frais de logement, de déplacement à l’intérieur de la Belgique…

Mais ce n’est pas tout. La Fédération Wallonie – Bruxelles prend en charge toutes les dépenses de voyage à l’international dans le cadre de ce même programme. Elle offre également une assurance « soin de santé » pour les candidats en provenance des pays non membre de l’Union Européenne.