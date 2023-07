Belgique : Islam Slimani s’exprime enfin sur son avenir

Annoncé partant d’Anderlecht, Islam Slimani s’exprime enfin sur son avenir. Il n’écarte pas l’éventualité de poursuivre l’aventure en championnat belge.

Dans un entretien accordé au journal français spécialisé « L’Equipe », Islam Slimani revient sur son départ du Stade Brestois lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre Anderlecht. Il affirme avoir fait le bon choix dans la mesure où le club belge lui a permis de rebondir.

« Anderlecht a été une libération. Je voulais quitter Brest, je voulais retrouver de la confiance et une équipe offensive. Et les Mauves m’ont offert tout ça ». Dira-t-il d’emblée.

Il faut dire que le meilleur buteur de l’histoire de la sélection nationale a retrouvé une seconde jeunesse à Anderlecht après un retour raté en championnat français avec le SB29 (16 matchs, 1 but). En effet, il a réussi à marquer 9 buts et délivrer une passe décisive lors de la phase retour. Ce qui semble satisfaisant dans un championnat d’un bon niveau.

Rester à Anderlecht ou partir : Que dit « SuperSlim » ?

Libre de tout engagement au terme de la saison qui vient d’être écoulée, Islam Slimani (35 ans) plane toujours le suspense sur son avenir. Alors que les médias belges l’ont annoncé partant, l’attaquant des Verts n’écarte pas l’éventualité de poursuivre l’aventure avec les Mauves car il se sent très à l’aise en Belgique.

⚽ A LIRE AUSSI : Avenir de Slimani à Anderlecht : nouveau rebondissement dans le dossier

« C’est certain, j’ai trouvé de la stabilité, des bons joueurs, un bon staff et des fans passionnés et un club avec une grande histoire. Ça serait l’idéal. Je me suis bien senti à Bruxelles et j’ai adoré ce club. Maintenant, on a des échanges, on va voir quelle tournure cela va prendre. On saura dans les prochains jours ». A-t-il avoué.

Enfin, « SuperSlim » affirme avoir reçu plusieurs offres cet été. Mais pour le moment, il n’a rien décidé. « J’ai reçu d’autres offres en Europe et dans le Golfe. Après, j’espère trouver la meilleure solution. En tout cas, peu importe le défi, je me donnerai 100 % ».