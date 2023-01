Belgique : coup dur pour l’attaquant algérien de Charleroi, Benbouali

L’attaquant algérien de Charleroi, Nadhir Benbouali, ne pourra pas rejouer avant la fin de la saison en cours. En effet, il souffre d’une méchante blessure au genou.

Aligné parmi le onze de départ samedi lors du match Charleroi-Eupen, Nadhir Benbouali n’a pas pu aller jusqu’au terme du match. On jouait la 25e, il a contracté une blessure au genou, ce qui l’a contraint de céder sa place.

Afin de connaitre davantage la nature de sa blessure mais aussi pour qu’il soit fixé sur son indisponibilité, l’ancien buteur du Paradou AC a passé des examens médicaux approfondis. La mauvaise nouvelle est tombée il y a quelques heures. En effet, il est victime d’une rupture des ligaments croisés.

Une méchante blessure qui va le contraindre de rester loin de la compétition pour une durée de pas moins de six mois. Synonyme d’une fin de saison précoce pour le jeune attaquant, a annoncé le club belge.

« Le verdict médical est tombé concernant la blessure de Nadhir Benbouali, sorti prématurément du terrain ce samedi, à Eupen. Notre attaquant souffre malheureusement d’une rupture des ligaments croisés. Nadhir devra par conséquent se faire opérer prochainement. Son indisponibilité est évaluée à six mois. L’ensemble du Sporting de Charleroi adresse son soutien le plus total à Nadhir dans cette épreuve. Il lui souhaite la revalidation la plus rapide possible. Courage, Nadhir ! ». A écrit le club belge sur son site officiel.

Une blessure qui le freine dans son élan

Issu de la fameuse académie du Paradou, Nadhir Benbouali (22 ans) a terminé la saison écoulée comme meilleur buteur du championnat algérien. Ses bonnes performances ont suscité l’admiration de plusieurs recruteurs. Mais c’est finalement en championnat belge qu’il est allé monnayer son talent, en optant pour Charleroi.

Au moment jeune attaquant enchainait les matchs et commençait à trouver ses marques en championnat belge, voilà qu’il a contracté une méchante blessure qui le freine dans son élan.

On espère qu’il soit vite rétabli. Un attaquant pétris de qualités que les observateurs lui prédisent un avenir prometteur.