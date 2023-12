Belgique : Ayant pété les plombs après son changement, Amoura risque une sanction

Furieux après son changement, Mohamed-Amine Amoura a pété un plomb à sa rentrée dans le tunnel du vestiaire. Un geste qui n’est pas passé inaperçu de son entraineur. L’attaquant des Verts pourrait écoper d’une sanction sportive.

S’imposant comme un élément incontournable au sein de la formation de l’Union Saint-Gilloise, Mohamed-Amine Amoura a été, sans surprise, reconduit parmi le onze de départ lors du match face au Cercle Bruges, disputé hier soir. Il s’est une nouvelle fois montré décisif. En effet, il a inscrit le premier but et en étant impliqué sur le second, dans un match où son équipe s’était imposée sur le score de deux buts à un.

Ainsi, l’attaquant des Verts continue à enchainer les bonnes performances. Il a augmenté son compteur but à 9 et affiche une grande forme avant la CAN-2023 et rassure le sélectionneur national Djamel Belmadi.

Furieux après son changement, Amoura sera-t-il sanctionné ?

Et pourtant décisif, Mohamed-Amine Amoura n’était pas allé jusqu’au terme de ledit match. On jouait la 73ᵉ minute, il a été remplacé par son coéquipier Dennis Eckert. Mais il n’a pas apprécié son changement.

En effet, le natif de Jijel a pété les plombs dans le tunnel des vestiaires. Ayant refusé de serrer la main au staff technique après sa sortie, a jeté ses gants avant de rentrer aux vestiaires et d’exprimer sa rage en frappant dans sa paire de gants sur le sol. Une attitude qui a surpris plus d’un, faut-il le dire, étant donné qu’il s’agit d’un joueur calme et timide et qui jouit surtout d’une très bonne réputation.

Il faut dire que le geste de l’international algérien n’est pas passé inaperçu de son entraineur Alexander Blessin. « Amoura n’est pas content, ce que je comprends, mais ce n’est pas un sport individuel, donc je dois parfois prendre des décisions quand j’ai le sentiment que mes joueurs ne suivent pas physiquement. Je discuterai avec lui demain pour mettre les choses au clair ». A-t-il déclaré.

Visiblement, le technicien allemand ne devrait pas passer l’éponge. Il pourrait bien infliger une sanction sportive en l’encontre de son joueur.