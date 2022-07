Belgique : Adem Zorgane réussit l’entame du championnat avec son club

L’heure de la reprise du football sonne en Belgique. Alors que les clubs des grands championnats européens poursuivent leur phase préparatifs de pré-saison, le championnat belge, Jupiter Pro League, a repris ce samedi.

Une reprise réussie pour l’international algérien, Adem Zorgane, et son club wallon du Sporting Charleroi. En effet, pour la première journée du championnat de la Belgique, le RCSC s’est défait du club du KAS Eupen en remportant une précieuse victoire sur le score de 3-1.

Impliqué dans le jeu de son équipe, le milieu de terrain algérien a délivré une passe décisive qui a permis à son coéquipier, Anass Zaroury d’ouverture le score et de débloquer le tableau d’affichage. En deuxième partie du match, les Carolorégiens ont enchaîné sur le rythme de la première mi-temps en inscrivant le second but de la rencontre à la 51ᵉ minute.

Un écart qui a été réduit suite au but du club de KAS Eupen à la 76ᵉ minute. Cependant, les joueurs de Charleroi ont repris leur avance en marquant le 3ᵉ but à la 90+4 minute. Une victoire importante pour le 6ᵉ du championnat de l’année dernière et qui permettrait aux coéquipiers d’Adem Zorgane d’entamer le championnat sur les bonnes bases.

À noter que l’international algérien, Zorgane, a été titulaire pour ce premier match de la saison et a été substitué à la 75e minute.

Le club de Charleroi présente officiellement Nadir Benbouali

Après avoir quitté le club algérien de l’Athletic Paradou, le jeune attaquant algérien, Nadir Benbouali, a été officiellement présenté aux médias hier après-midi.

Avec le club de la région wallonne, le buteur algérien a paraphé un contrat de 3 ans plus 2 en option. Sur le site officiel du club, le RCSC a présenté Benbouali comme « un solide et jeune attaquant de 22 ans (190 cm) est un pur produit du Paradou AC, à l’instar d’Adem Zorgane, avec qui il aura évolué en Algérie. » lit-on sur le site officiel de club de Charleroi.

Ce dernier a souhaité la bienvenue à l’attaque algérienne et a indiqué que le jeune formé au PAC ne serait pas encore en mesure de frôler les terrains de football jusqu’à la réception de sa qualification à l’issue des procédures légales requises.