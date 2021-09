Belgique : Adam Zorgane fait exploser les chiffres de son club

L’Algérie ne cesse de voir briller ses joueurs en Europe, Mahrez, Bennacer, Boudaoui, Bensebaini…et maintenant Adem Zorgane!

Le joueur international algérien, a récemment intégré le club belge Charleroi SC, il s’est facilement adapté et réussi a faire ses preuves sur la pelouse. Elu meilleur joueur du mois d’août, l’ancien joueur du Paradou AC a profité de quatre matchs pour mettre d’accord les supporters et les spécialistes avec une passe décisive et un but.

Le jeune talentueux marque un très bon début de saison en évoluant dans le championnat belge. Dans sa première expérience professionnel à l’étranger, il demeure convoité par beaucoup de clubs.

Le milieu de terrain satisfait également son entraîneur, Edward Still, ce dernier affirme que Zorgane va beaucoup apporter à son équipe, persuadé de sa qualité technique.

Les Verts font parler d’eux à l’international

Rappelons que nos joueurs excellent sur l’échelle nationale, ils se montrent performants et indispensables pour leurs équipes. Mahrez qui est actuellement la Star de Manchester City, auteur d’un but sur penalty contre le RB Leipzig,

Hicham Boudaoui, un des combattant du désert a également été élu joueur du mois d’août dans son club OGC Nice, son nouveau coéquipier Delort impressione aussi, ayant fait une passe décisive couronnée par un but.

Bennacer, élu meilleur joueur maghrébin de l’année 2020, évoluant au Milan AC a eu le sprint le plus rapide de ce début de saison en Italie, son accélération puissante n’est pas passée inaperçue.