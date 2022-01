Belgique : accusé d’incendie criminel, un Algérien lourdement condamné

Un malfaiteur finira toujours soit par s’amender, soit par dérouiller. Mais une chose est sûre. Celui-ci se laisse souvent prendre. C’est le cas de cet Algérien accusé d’avoir mis le feu à une maison situé à Dison en Belgique en aout 2021.

Aujourd’hui, le verdict tombe tel un couperet sur le ressortissant algérien. Le tribunal correctionnel vient de condamner le mis en cause à 6 ans de prison ferme pour incendie volontaire d’un immeuble habité.

Incendie volontaire et fuite !

Les faits se sont produits le 8 aout dernier. Un appartement situé à Dison prend feu. Un voisin constate qu’un bruit étrange provient de la maison à côté et décide alors d’aller voir ce qui se passe. Et quel fut son choc, lorsqu’il découvre un foyer d’incendie à quelques mètres de son domicile.

Alors que le voisin s’apprête à appeler les pompiers, il tombe nez à nez avec un homme qui essaie de prendre la fuite. Il tente quand même le retenir, mais n’a réussi qu’à lui arracher son sac à dos, selon le média belge Sudinfo.

Devant le tribunal, un de ses amis a déclaré que le mis en cause « s’était vanté d’avoir mis le feu à une maison ». La description fournit des vêtements que le suspect portait cette nuit correspond parfaitement à celle donné par le voisin. Pour ce qui est du sac à dos, son hébergeur atteste qu’il appartient bel et bien au mis en cause.

Même si le suspect a nié tous les faits qui lui sont reprochés, le tribunal a condamné l’Algérien de 32 ans, qui vit en Belgique en situation illégale depuis plusieurs années, à 6 ans de prison ferme pour incendie criminel.