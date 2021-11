Depuis Ouargla, Belgacem Haba livre sa vision sur la 4e révolution industrielle

L’humanité est en passe de vivre une révolution industrielle à l’aune des innovations toujours plus rapides et performantes et des bouleversements interdépendants et toujours aussi complexes. Les sociétés de par le monde entier bruissent aujourd’hui d’interminables discussions sur ce qui va advenir du monde actuel qui est à l’aube d’une « 4ème révolution industrielle ».

C’est d’ailleurs la thématique d’une conférence animée, hier lundi, par l’éminent chercheur algérien, Belgacem Haba à l’université de Ouargla.

En effet, le chercheur scientifique algérien a mis en exergue les différentes caractéristiques économiques du monde dans les prochaines années qui va, selon lui, droit vers une 4ème révolution industrielle. Le rôle des startups dans cette révolution est sans équivoque. Pour le scientifique, il est impératif, aujourd’hui, de donner une plus grande importance à ces entités qui, selon lui, ont un rôle-clé dans le développement de l’économie.

« Pensée positive », clé de voûte de la réussite

Humble, optimiste mais surtout soucieux de l’avenir des futurs cadres de l’Etat, Belgacem Haba, affirme que l’objet des ces conférence est de rester en étroite relation avec les enseignants et les étudiants pour leur inculquer « la pensée positive ». Cette dernière contribue considérablement à l’épanouissement professionnel et personnel, persiste-il.

La conférence a noté, selon la même source, la présence des étudiants de différentes disciplines, des enseignants, entrepreneurs et de jeunes startupeurs.

Un des plus grands inventeurs au monde

Avec plus de 1000 brevets d’invention et d’applications d’invention dans le monde dont 500 aux Etas-Unis, Dr Haba est reconnu comme l’un des plus grands inventeurs au monde grâce à ses contributions majeures à la communauté mondiale des technologies innovatrices.

Les dernières inventions du scientifique algérien ont porté sur le développement de semi-conducteurs 3D et les technologies d’intégration pour les appareils mobiles, l’informatique, les bases de données et les applications dans les domaines des sciences, des industries et de l’automobile.

Il est à noter que Dr Haba a fait toutes ses études en Algérie jusqu’à l’obtention de son diplôme de graduation (licence en physique) à l’Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB).