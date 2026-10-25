Le professeur Belgacem Haba désigné « Inventeur du mois » par le magazine américain Inventors Digest

Le magazine américain Inventors Digest, en collaboration avec la plateforme IDiyas, a consacré dans son édition d’octobre 2026 le célèbre scientifique et professeur algérien Belgacem Haba en tant qu’« Inventeur du mois » (Inventor of the Month).

L’article intitulé « The Invisible Architect : Belgacem Haba and the Hidden Glue of Modern Tech » (L’architecte invisible : Belgacem Haba et la colle cachée de la technologie moderne), dresse le portrait saisissant d’un homme dont les innovations font fonctionner, dans l’ombre, l’ensemble de l’écosystème numérique mondial.

D’un village saharien sans électricité aux sommets de la Silicon Valley

Né en 1957 à El M’Ghair, Belgacem Haba a grandi dans une bourgade modeste et dépourvue d’électricité. Une ironie du sort particulièrement poignante pour celui qui était, des années plus tard, prédestiné à relier et à câbler l’électronique moderne.

Son parcours académique témoigne d’une quête d’excellence inlassable. Après des études de physique menées avec brio à l’Université d’Alger, il s’envole pour les États-Unis. Il décroche ainsi deux masters ainsi qu’un doctorat en science des matériaux au sein de la prestigieuse Université Stanford.

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Sa carrière professionnelle prend ensuite une envergure internationale fulgurante. Il collabore avec les plus grands géants technologiques de la planète, occupant des postes clés et dirigeant des équipes de recherche au sein d’IBM, de NEC à Tokyo (durant le boom de l’électronique grand public au Japon), ainsi que chez Rambus et Adeia.

Il a également mis son expertise au service de la conception et de l’optimisation des centres de données de Google.

Des innovations révolutionnaires au service de l’intelligence artificielle

Si les écrans brillants et les designs élégants captent toute l’attention du grand public, le monde numérique repose, quant à lui, sur la physique discrète et minutieuse que perfectionne Belgacem Haba.

Le scientifique détient à son actif un palmarès d’inventeur d’exception avec plus de 650 brevets enregistrés aux États-Unis et plus de 3 000 brevets à l’échelle mondiale, ce qui le classe parmi les inventeurs les plus prolifiques de notre époque.

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Véritable maître de la miniaturisation, il est le pionnier des techniques de packaging à l’échelle des puces (chip-scale packaging) et de l’empilement tridimensionnel des puces (3D chip stacking).

Ces technologies de pointe permettent aujourd’hui aux smartphones, aux ordinateurs portables et aux processeurs dédiés à l’intelligence artificielle de fonctionner avec une efficacité redoutable, tout en restant compacts et à l’abri de la surchauffe.

Transmettre le flambeau aux jeunes générations algériennes

Malgré ses accomplissements titanesques et ses contributions majeures qui repoussent les limites thermiques et de vitesse des processeurs dopés à l’IA, le professeur Haba n’a jamais coupé les ponts avec ses racines.

Hors des laboratoires, il s’investit corps et âme dans la formation et le mentorat de la jeunesse algérienne. Il est notamment l’un des cofondateurs du Haba Institute et du Numidia Institute of Technology, des institutions conçues pour encadrer les talents de demain et bâtir un pont solide entre l’Algérie et l’innovation technologique mondiale.

À travers ce sacre d’octobre 2026, Inventors Digest ne célèbre pas seulement un parcours hors du commun ; il rappelle au monde que les géants de la tech moderne doivent une fière chandelle à la vision silencieuse et tenace de cet « architecte invisible » venu du Sahara algérien.