Belaribi inspecte les projets de logements sociaux et ordonne l’achèvement des travaux

Ce samedi, le ministre de l’Habitat, Tarek Belaribi, a effectué une visite de suivi pour inspecter deux projets de logements sociaux dans la wilaya d’Alger.

La première étape de sa visite a été le projet de 1780 logements publics locatifs à Souidania, supervisé par l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de Hussein Dey.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Le ministre Belaribi annonce des nouveautés et fixe des objectifs ambitieux

Détails du projet à Souidania

Le projet de Souidania est divisé en deux phases. La première phase comprend 728 logements publics locatifs, dont le taux d’achèvement a dépassé 95% pour les constructions et 60% pour les travaux d’aménagement extérieur.

La deuxième phase, composée de 1052 logements publics locatifs, affiche un taux d’achèvement de 70% pour les constructions et de 35% pour les travaux d’aménagement extérieur. Lors de son inspection, le ministre a constaté des retards importants et non justifiés dans les travaux menés par l’OPGI de Hussein Dey.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : vers la production d’ascenseurs 100% algériens (Belaribi)

Il a ainsi donné des instructions strictes au directeur pour terminer le projet. Le directeur général de l’OPGI a promis de finaliser la première phase (728 logements) avant le 5 juillet prochain, soulignant l’importance vitale de ce projet pour les habitants de la capitale.

Visite du projet à Djenan El Safar

Le ministre s’est ensuite rendu au projet de 1228 logements publics locatifs à Djenan El Safar, géré par l’OPGI de Dar El Beïda. Ce projet est divisé en cinq parties, dont trois sont achevées, représentant 680 logements publics locatifs.

Les deux autres parties, totalisant 548 logements publics locatifs, sont encore en cours de réalisation.

Belaribi : Instructions et engagements pour l’achèvement des projets

Après avoir inspecté ces deux parties encore en travaux, le ministre a relevé des retards significatifs et une gestion inefficace des chantiers.

Il a adressé un avertissement au directeur général de l’OPGI de Dar El Beïda, Mohamed Cherif Laoun, et a exigé l’achèvement des deux parties restantes avant la fin juin prochain.

🟢 À LIRE AUSSI : Belaribi annonce la date de la fin des travaux du stade Ali La Pointe

Le ministre a également annoncé qu’il effectuera plusieurs visites de suivi le mois prochain pour une inspection minutieuse de l’avancement de ce projet.

Ces visites de suivi montrent la détermination du ministre Tarek Belaribi à veiller à l’achèvement rapide et efficace des projets de logements sociaux.

Il réaffirme ainsi l’engagement du gouvernement à répondre aux besoins en logement des citoyens, en garantissant des délais respectés et une qualité de construction optimale.