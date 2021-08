Belakhdar : ce qui s’est passé en Algérie est une « véritable leçon »

Un drame peut en cacher un autre, c’est ce qui a été démontré cet été en Algérie. Le pays a été d’abord frappé de plein fouet par une troisième vague de la covid-19, puis par des incendies sans précédent qui ont ravagé des centaines de milliers d’hectares, sans oublier le traumatisme national dont la première victime est le défunt Djamel Bensmail. Ces drames consécutifs ont cependant donné lieu à une mobilisation nationale qui a étonné plus d’un.

Le Conseiller du président de la République, chargé des associations religieuses, Aissa Belakhdar, a affirmé, lors d’un événement organisé en l’honneur des associations humanitaires et de bienfaisance qui ont fait preuve d’efficacité ces derniers temps, que « nous tous, dont les institutions de l’État ainsi que les associations et toutes les franges de la société algérienne, devront prendre cette crise comme une véritable leçon, et ce, afin de se préparer pour de pareilles situations à l’avenir ».

« Les ennemis de l’Algérie sont légion »

Toujours selon Belakhdar, l’Algérie compte beaucoup d’ennemis. « Ces derniers tentent, à chaque crise, de surfer sur la vague et d’instrumentaliser le contexte sensible afin de déstabiliser le pays ». Le conseiller du président a également assuré que les Algériens sont tous unis afin de contrer ce type de complots.

Concernant les associations, le conseiller du président Tebboune a assuré qu’elles devraient préparer des propositions diverses qui vont être un véritable pont entre elles et le peuple. Belakhdar a également ajouté que les hommes d’affaires sont également concernés par des « responsabilités sociales ».

Le conseiller du président Tebboune a enfin souligné le rôle important des médias dans le partage de la culture de l’entraide et du volontariat, et ce, afin d’arriver à un redressement du pays.