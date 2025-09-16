Belaili va-t-il prendre sa retraite internationale ?

Youcef Belaïli songeait à mettre un terme à sa carrière avec l’équipe d’Algérie. Il n’a pas caché son intention de le faire savoir au président de la FAF, Walid Sadi, mais ce dernier a su le dissuader.

Lors du match face à la Guinée (0-0), Vladimir Petkovic n’a pas utilisé tous les joueurs, principalement les potentiels titulaires. Et cela a bel et bien fait des mécontents. On cite, entre autres, Youcef Belaïli.

Frustration et menace de retraite internationale

Frustré de n’avoir pas joué une seule minute lors du match disputé à Casablanca, Belaïli a même envisagé de mettre fin à sa carrière internationale, rapporte le journal spécialisé « Compétition« , selon l’entourage du joueur. Sa déception a été accentuée par la présence de son père, de son frère et de proches venus spécialement pour l’encourager. Son attitude en fin de rencontre, lorsqu’il a cessé de s’échauffer et essuyé ses crampons sur un panneau publicitaire, traduisait sa détresse face au choix du sélectionneur.

Selon la même source, l’attaquant de l’Espérance de Tunis a informé le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, de son désir de mettre un terme à son aventure avec les Verts. Mais le premier responsable à la FAF l’a calmé en lui expliquant que l’équipe nationale a besoin de lui et qu’on ne doit pas prendre une décision majeure sur le coup de la colère.

Intervention de Sadi et revirement de Belaïli

« Youcef, il faut que tu saches, l’EN a besoin de toi. Il ne faut jamais prendre une décision de telle ampleur à chaud », dira Sadi à Belaïli.

Rassuré, Belaïli a renoncé à sa décision, au grand soulagement de ses proches qui souhaitent le voir participer à la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui approche à grands pas, et à la Coupe du monde 2026.

Il faut dire que les supporters algériens sont unanimes à dire que Youcef Belaïli méritait de jouer titulaire face à la Guinée. Mais Vladimir Petovic lui a préféré Said Benrahma, qui a finalement fourni une performance médiocre.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’Oranais a songé à la retraite internationale. Il avait failli l’annoncer en 2022, après l’élimination contre le Cameroun, mais avait finalement fait marche arrière grâce au soutien de sa famille et de ses amis.

