Belaïli, une carrière gâchée par son indiscipline et l’avidité de son père

Youcef Belaïli fait encore parler de lui après son départ du MC Alger. Les supporters algériens regrettent la mauvaise gestion du joueur de sa carrière en raison de son indiscipline et… son père.

Talentueux et doué, Youcef Belaïli et l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football algérien. Titulaire indiscutable au MC Oran en 2010, à 18 ans seulement, il avait vite franchi une étape important dans sa carrière, en rejoignant le prestigieux club tunisien, l’ES Tunis, en 2012. À cette époque, les observateurs lui prédisaient un avenir radieux. Hélas, le joueur a mal géré son parcours.

De retour en Algérie en 2014, en optant pour l’USM Alger, l’aventure n’avait duré qu’une année. En septembre 2015, il avait été suspendu pour 4 ans par la FIFA pour avoir consommé une substance prohibée. Une sanction réduite à 2 ans suite à un appel au Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. En 2017, Youcef fait son grand retour sur les terrains.

Une année pour retrouver son meilleur niveau, avant la redescente aux enfers

Après un passage raté au SCO Angers, Belaïli retourne à l’ES Tunis. Il retrouve le plaisir de jouer. Une année seulement lui a suffi pour revenir à son meilleur niveau. De très bonnes performances avec l’Espérance récompensées par un retour en sélection. Un retour gagnant, faut-il le dire, en étant l’un des grands artisans de la consécration de l’équipe d’Algérie de la CAN-2019 en Égypte.

On croyait que le joueur avait bien retenu la leçon de 2015. Il renaissait de ses cendres après une suspension de 2 ans, mais la (re) descente aux enfers avait commencé par un passage raté à Al-Ahli Saudi. L’Oranais résilié le contrat unilatéralement au terme de la saison 2019/2020 et le contentieux sera porté à la FIFA, qui donne gain de cause au club saoudien.

Après une expérience avec le Qatar SC, l’attaquant international fait son grand retour en France. En janvier 2022, il opte pour le Stade Brestois. Huit mois seulement après, il quitte le club breton pour indiscipline, dans une affaire qui avait suscité une vive polémique en France.

Ensuite, il rebondit à l’AC Ajaccio. Encore quelques mois, puis s’en va, avant même la fin de la saison. Le joueur retourne en Algérie l’année passée, en optant pour le MCA, avant de quitter le club après une saison seulement. Encore une fois, son départ fait autant de bruit. Il aura écorné davantage sa réputation, mais surtout compromet ses chances pour revenir en sélection.

Mauvaise gestion de carrière de Belaïli, qui est responsable ?

Il faut dire que les supporters regrettent la mauvaise gestion de Belaïli de sa carrière. Certes, il est indiscipliné, mais son père est pointé du doigt.

Au lieu d’engager des conseillers et de bons agents, Hafid Belaïli a joué la double casquette, le papa et l’agent en même temps. Accusé de gourmand qui ne pense qu’à l’aspect financier, le concerné a beaucoup influé sur les choix de carrière de son fils.

En somme, tout le monde est unanime à dire que Youcef Belaïli est un talent gâché. Il pouvait prétendre à une carrière beaucoup meilleure, vu l’énorme potentiel dont il jouit, n’était son indiscipline et son entourage, notamment son père.