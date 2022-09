Belaïli – Stade Brestois : Les raisons d’un éventuel divorce

Entre Youcef Belaïli et le Stade Brestois, ça sent le clap de fin. L’attaquant international algérien devrait quitter le club breton avant même la fin de la phase aller. A 30 ans, il n’en fini pas avec ses déboires.

Hier soir, le journaliste de la chaine de télévision nationale « Canal Algérie », Said Fellak, a lâché une bombe la veille du match amical face au Nigéria. En effet, il a rapporté une information faisant état d’un départ de Youcef Belaïli du Stade Brestois. Il a même évoqué un probable retour du joueur en championnat qatari ou saoudien.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’information s’est répandue comme une trainée de poudre puisque plusieurs médias algériens et français l’ont reprise. Notre confrère n’a pas donné la raison de l’éventuel départ de l’ailier gauche de la sélection nationale. Ce sont plutôt les médias français qui ont prit le relais puisqu’ils ont donné plus de détails sur une probable résiliation de contrat entre le joueur et Brest.

« Le Télégramme » parle des raisons extra-sportives

Le journal breton « Le Télégramme », qui suit de près l’actualité du Stade Brestois, a consacré un papier sur l’éventuel départ de Youcef Belaili. Il évoque des raisons extra-sportives.

« Selon nos informations, Belaïli aurait été auteur de différents écarts, hors terrain, ces derniers mois. Le milieu offensif est aussi en difficulté sur le plan sportif. Il a certes signé deux passes décisives cette saison (en six matchs), mais il n’a plus marqué depuis le 21 mai 2022 (à Francis-Le Blé contre Bordeaux, 2-4) ». Lit-on sur le site officiel du journal en question.

Et d’ajouter : « Ces derniers temps, le joueur passé par le SCO d’Angers ne cachait plus son spleen. Lors d’un match à domicile, il est par exemple allé directement à la douche, après avoir été remplacé, au lieu de s’asseoir sur le banc pour assister à la fin du match ».

Notre confrère de « Dz Foot », Ishak Chebli, a jeté un pavé dans la marre. Il révèle que « Belaili ne se sent plus à l’aise à Brest et ce, depuis plusieurs semaines ».

Belaili, talentueux, mais indiscipliné

Selon d’autres médias français, entre autres « Foot Mercato » et « RMC Sport », Youcef Belaïli négocierait une résiliation de contrat à l’amiable. Il pourrait quitter la Bretagne avant même la fin de la phase aller.

Ayant renouvelé son contrat l’été dernier, on croyait que l’Oranais allait donner un autre élan à sa carrière. Mais voilà qu’on évoque d’ores et déjà son retour au Golfe. Dans ce cas, ce sera un retour à la case départ.

A 30 ans, on croyait aussi que Belaïli a acquis une certaine « maturité ». Mais visiblement, il n’en fini pas avec ses déboires. On ne sait pas s’il est mal-conseillé ou victime de son entourage ou bien c’est plutôt sa mentalité. Très apprécié des supporters algériens, il demeure un « talent gâchis ».