Belaïli songe à revenir en Algérie : vers un come-back au Mouloudia ?

En difficulté avec l’ES Tunis, Youcef Belaïli est annoncé de retour au MC Alger. Mais le président du club algérois ferme la porte au retour de l’attaquant international.

Youcef Belaïli avait quitté le MC Alger au terme de la saison écoulée. Un départ qui avait fait beaucoup de bruit. Le joueur avait opté pour l’ES Tunis. Après avoir entamé la nouvelle saison en force, l’attaquant international est en difficulté avec son équipe pour des raisons sportives et d’autres extra sportives.

Sévèrement critiqués par les médias tunisiens et les Espérantistes, Belaïli songerait à changer d’air lors du prochain mercato hivernal. Selon le journal spécialisé « Compétition », il aurait émis le vœu de revenir au Mouloudia. Mais le président du club, Mohamed Hakim Hadj-Redjem, a fermé la porte au retour du joueur pour deux raisons.

La première, c’est parce qu’il ne pourra pas être qualifié pour prendre part aux matchs de la Ligue des champions africaine avec le MCA, en étant déjà qualifié avec l’ES Tunisie. La deuxième, c’est à cause de l’entourage du joueur, notamment son père. C’était, d’ailleurs, l’une des raisons pour laquelle Belaïli avait quitté le Doyen l’été dernier.

Par ailleurs, et aux dernières nouvelles, le MC Oran serait intéressé par son enfant prodige. Le club phare d’El-Bahia, qui a derrière lui la solide société étatique Hyproc (filiale du groupe Sonatrach), pourrait se permettre à s’offrir le talentueux attaquant.

Un ancien footballeur tunisien dézingue Belaïli

Lors d’un passage sur le média « Mosaïque FM », l’ancien footballeur tunisien, Amine Kamoun, a dézingué Youcef Belaïli. En effet, il l’accuse ouvertement d’être un joueur indiscipliné.

« Belaïli est un joueur indiscipliné, notamment sur le terrain. Lorsqu’il fait une passe, il exige qu’on lui remette vite la balle, sinon, il est fâché. Il ne contribue pas au jeu défensif et privilégie toujours le jeun individuel. Belaïli doit savoir que l’ES Tunis est au-dessus de lui. Il doit être reconnaissant envers le club qui lui avait permis de rebondir après son retour de la suspension. Il est le joueur le mieux payé en championnat tunisien et doit être au niveau des attentes. Mais je ne remets absolument pas en cause ses grandes qualités, mais il ne peut rien apporter à l’équipe à cause de son indiscipline », dira-t-il.