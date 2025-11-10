Belaïli ratera la suite de la saison et la CAN-2025

C’est un véritable coup de massue qui est tombé sur Youcef Belaïli. Victime d’une blessure au genou lors du derby de Tunis, les examens médicaux ont révélé une rupture des ligaments croisés. Une indisponibilité d’au moins six mois, synonyme d’une fin de saison précoce.

Aligné d’entrée lors du derby de Tunis entre l’Espérance Sportive de Tunis et le Club Africain, Youcef Belaïli a dû quitter prématurément ses coéquipiers à la suite d’une blessure survenue une vingtaine de minutes seulement après le coup d’envoi.

Alors qu’une simple entorse était redoutée, les examens médicaux passés dans la foulée ont malheureusement confirmé le pire : rupture du ligament antérieur du genou et du ménisque, a annoncé l’ES Tunis cet après-midi. Une blessure grave qui nécessitera une intervention chirurgicale suivie d’une longue période de rééducation.

Selon les premières estimations, Belaïli sera indisponible pendant environ six mois, ce qui met un terme à sa saison actuelle avec l’Espérance et va le priver de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 prévue au Maroc.

Il faut dire que la mauvaise nouvelle a provoqué une vive émotion au sein du club tunisien et parmi les supporters algériens. Belaïli, véritable moteur offensif de l’Espérance, réalisait un excellent début de saison. Son expérience, sa créativité et son sens du spectacle faisaient de lui l’un des atouts majeurs de l’équipe dirigée par Maher Kenzari.

Mauvaise nouvelle pour Petkovic et Bougherra

Du côté de la sélection nationale, cette blessure est également un véritable coup dur pour le sélectionneur Vladimir Petkovic. Certes, il ne l’a pas retenu pour le stage du mois de novembre, mais c’est un attaquant qui fait parti de ses plans.

C’est aussi une mauvaise nouvelle pour le sélectionneur nationale A’ Madjid Bougherra. Ce dernier a déja révélé qu’il va attendre si le joueur ne va figurer dans la liste des joueurs retenus pour la prochaine CAN afin de le convoquer parmi son groupe pour disputer la Coupe Arabe-2025 au Qatar.

À 32 ans, Youcef Belaïli n’avait jamais connu une blessure aussi sérieuse depuis le début de sa carrière. Habitué aux coups d’éclat et aux retours spectaculaires, l’enfant d’Oran devra désormais faire preuve d’un mental d’acier pour surmonter cette épreuve et retrouver les terrains.

En attendant d’être fixé sur la date de l’intervention chirurgicale, le joueur va soigner sa blessure pour faire son retour à la compétition officielle à partir de la saison prochaine 2026/2027.

