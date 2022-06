Belaïli : « nous sommes déterminés à surmonter l’épisode du Cameroun. »

À l’approche du premier match contre l’équipe de l’Ouganda pour le compte de la première journée des éliminatoires pour la CAN 2023, l’équipe d’Algérie a clôturé sa dernière séance d’entraînement en vue de ce rendez-vous.

Très attendu par le public algérien, l’ailier de Brest, Youcef Belaïli, s’est livré sur sa préparation au micro de la chaîne de la fédération algérienne de football, « je me suis préparé vigoureusement avec l’équipe de Brest et je me sens en très bonne forme pour entamer cette nouvelle page avec les Verts » déclare-t-il.

Élu meilleur joueur du mois de mai avec la formation bretonne, Belaïli espère continuer dans la lignée de ces performances en Ligue 1, « j’ai hâte de marquer avec l’équipe nationale et de rencontrer notre public heureux. » ajoute-t-il. Sur cette dernière note, le natif d’Oran a sollicité l’aide des supporters des Verts pour les rencontres à venir, « j’espère que le public algérien sera présent pour le match contre l’Ouganda, car sa présence nous est précieuse. » conclut-il.

Belaili, nouveau capitaine des verts ?

La liste du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, a compté une absence des plus inattendues. En effet, le capitaine de l’équipe d’Algérie, Riyad Mahrez, ne fait pas partie de rassemblement de ce mois de juin avec les Fennecs.

Une absence qui cédera forcément le brassard du capitaine a un autre joueur de la sélection. Si Islam Slimani ou encore le portier, Rais M’bolhi sont bien partis à prendre le brassard du capitaine, Youcef Belaïli aurait son mot à dire dans cette entreprise. L’ancien joueur de l’Espérance de Tunis affiche la hargne nécessaire pour endosser un rôle important au sein du vestiaire de l’équipe d’Algérie, « la défaite face au Cameroun nous insiste à travailler davantage pour conquérir les sommets du football africain. » déclare le joueur du Stade Brestois.

Bénéficiant de la confiance du sélectionneur Belmadi, Youcef Belaïli devrait avoir une tâche importante dans la reconstruction de l’effectif des Verts. Une reconstruction qui passe par un renouveau dans la liste des joueurs sélectionnés ; Belaïli, en bon habitué de la sélection, ouvre ses bras à ses nouveaux coéquipiers, « je souhaite la bienvenue aux joueurs nouvellement sélectionnés. Ils ont des bonnes qualités et ils pourront la mettre à disposition de la sélection algérienne. » dit-il.

Depuis la CAN 2019, Youcef Belaïli s’est illustré dans le flanc gauche de l’attaque algérienne ; des performances qui lui ont valu la place de titulaire dans le 11 de Belaïli. Suite à l’écart de beaucoup de joueurs jusqu’alors piliers du vestiaire de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli devrait voir ses galons s’étoffer lors du second mandat du coach, Djamel Belmadi.

Une mission que l’international algérien entamera avec un flamboyant dossard numéro 10 et que l’ailier gauche semble bien déterminé à remplir en se fiant à ses déclarations quant à la venue des nouveaux joueurs sélectionnés, « c’est à nous de faciliter leur intégration pour tirer le meilleur d’eux. » dit Belaïli.