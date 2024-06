Belaïli non-convoqué, son père exprime sa colère contre Petkovic

Le père de Youcef Belaïli, Hafid, n’a pas apprécié la non-convocation de son fils en sélection nationale. Par ailleurs, il assure que Youcef a réglé son litige avec son ex-club Al-Ahli Saudi.

Contrairement à toutes les attentes, Youcef Belaïli n’a pas été convoqué en sélection nationale pour le stage du mois de juin. Cela n’a pas été du gout de son père Hafid. En effet, il envoie un message à Vladimir Petkovic, en affirmant que Youcef est un joueur discipliné. Et pour preuve, il a réalisé de très bonnes statistiques avec le Mouloudia d’Alger cette saison.

« Youcef est un joueur discipliné. Il est international depuis plus de dix ans et n’a jamais créé de problèmes en sélection. Mieux, il a remporté la CAN-2019 et la Coupe Arabe FIFA-2021. Je pense que le sélectionneur national a été induit en erreur par certaines personnes à propos de mon fils », dira-t-il, dans une déclaration accordée pour une chaine sportive privée.

Et d’ajouter : « Comment ose-t-on qualifier le meilleur buteur et passeur du championnat national d’un joueur indiscipliné ? Je pense que les stats de Youcef avec le Mouloudia sont la meilleure réponse à ceux qui veulent à tout prix écorner la réputation de mon fils ».

Le litige Belaïli-Al-Ahli Saudi réglé

Par ailleurs, Hafid Belaïli a confié que le litige qui opposait son fils à son ex-club Al-Ahli Saudi a été définitivement réglé, et ce, après avoir ajouté la différence de 355 euros de la somme de l’amende qu’il devait s’acquitter.

« C’est à cause d’une petite différence de la somme de l’amende, soit 355 euros, que la FIFA a suspendu Youcef. Mais on l’a vite payé et le litige est définitivement réglé. Si tout se déroule comme prévu, la suspension sera levée aujourd’hui et le joueur pourra prendre part aux prochains matchs de son équipe », a-t-il confié.

A noter que le chargé de communication de la FAF, Said Fellak, a précisé que c’est à cause de la suspension de la FIFA sur Belaïli que Petkovic ne l’a pas retenu pour le stage du mois de juin.