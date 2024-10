Belaïli non-convoqué, les explications de Petkovic

Lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin, Vladimir Petkovic a évoqué la non-convocation de Youcef Belaïli. Il donne également des explications sur la mise à l’écart des deux gardiens de but, Anthony Mandrea et Alexandre Oukidja.

Tout le monde s’attendait au retour de Youcef Belaïli en sélection à partir du stage du mois d’octobre, après ses très bons débuts avec l’ES Tunis. Mais son nom n’a pas encore figuré dans la liste de Petkovic. Ce dernier, a préféré reconduire Said Benrahma qui n’a pourtant pas donné satisfaction lors du dernier stage et en difficulté avec l’Olympique Lyonnais.

Mais le sélectionneur national a une autre vision. Il explique la raison de la non-convocation de Belaïli. « J’ai décidé de ne pas convoquer Belaïli pour l’instant car je veux lui laisser du temps. Mais il fait de très belles choses en Tunisie et un joueur comme lui sera toujours dans les radars de l’équipe nationale », s’est-il expliqué lors de la conférence de presse qu’il a animée ce matin.

Visiblement, le joueur fait toujours partie des plans du coach national. Il devra juste continuer à enchainer les bonnes performances avec son équipe pour effectuer son retour en sélection à partir du prochain rassemblement.

Quelles sont les raisons de la mise à l’écart de Mandrea et Oukidja ?

Pour le stage du mois d’octobre, le poste du gardien de but a connu un grand remaniement. En effet, Vladimir Petkovic n’a pas fait appel à Anthony Mandrea et Alexandre Oukidja. Il a convoqué à leur place Oussama Benbot, qui effectue son retour, et Zakaria Bouhalfaya, qui enregistre sa première sélection.

« Oukidja a été dispensé du stage du mois d’octobre pour des raisons purement familiales. Quant à Oukidja, il ne s’est pas entrainé à 100% avec son équipe depuis le dernier rassemblement et s’est contenté juste de jouer des matchs », s’est également expliqué Petkovic.