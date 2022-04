Belaili marque son retour à Brest : son coach donne des nouvelles

Le plan de l’opération maintien de l’équipe de Brest en Ligue 1 est remis à jour par l’entraîneur du club breton, Michel Der Zakarian. Le technicien franco-arménien a appelé ses joueurs à mettre plus d’intensité dans le jeu et à fournir plus d’efforts pour la fin de la saison.

Zakarian a mis en garde ses hommes et a insisté sur l’importance de jouer jusqu’à la dernière minute malgré le caractère nonchalant qui caractérise les attentes autour de son équipe pour cette deuxième moitié de saison, « Il n’y a pas assez de régularité dans nos performances. Nantes est une équipe plus forte que nous, qui fait une belle saison. Ils nous ont battu 2 fois déjà. À nous de faire un gros match et gagner devant notre public. » dit-il lors de la conférence de presse d’avant match contre le FC Nantes ce dimanche.

L’entraîneur du SB29 a indiqué qu’il a récupéré ses joueurs absents lors de la dernière journée, à l’image de l’international algérien, Youcef Belaïli. Le chouchou des supporters algériens ne faisait pas partie du déplacement de son club en terre montpelliéraine pour affronter le MHSC. Match qui s’est soldé sur la victoire in extremis des pirates bretons sur le score de 1-2.

Rétabli et sourire aux lèvres après la débâcle de Blida, le natif d’Oran aura l’occasion de monter son talent et d’ouvrir son compteur de buts dans ce match que l’entraîneur, Zakarian, aborde sérieusement puisque les canaris Nantais n’ont pas été cléments face aux Brestois cette saison, « Cette année on a pris trois raclées contre Nantes, une en amical, une en championnat et une en coupe, j’espère qu’on va aborder le match d’une autre manière. » déclare l’entraîneur du Stade Brestois 29.

Belaïli est de retour ?

Après la désillusion de Blida et ses déclarations à son entourage suite à l’élimination de la course pour la coupe du monde 2022, le meneur de jeu algérien est face à son destin en équipe professionnelle. Longtemps scandé par les supporters algériens sur la toile et sur les gradins, Belaïli doit faire appel à ses standards en équipe d’Algérie pour faire briller son parcours avec son club, jusqu’alors marqué par le sentiment d’inachevé.

Le public algérien reste sur sa faim avec ce joueur pétri de qualité. L’équipe de Brest devrait se maintenir dans le championnat français cette saison. Ce qui représente une opportunité pour jouer dans les meilleures conditions et sans pression pour l’international algérien.