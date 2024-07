Belaïli : “Hadj Redjem m’ignore et je n’ai pas demandé une augmentation”

Youcef Belaïli brise enfin le silence. Il met les points sur les i concernant son avenir au Mouloudia et sa relation avec le président Hadj-Redjem et l’entraineur Beaumelle. Il saisit l’occasion pour démentir les rumeurs.

L’avenir de Youcef Belaïli au MC Alger est incertain. N’ayant pas trouvé un accord avec le président Mohamed Hakim Hadj-Redjem pour rester, il est annoncé à l’ES Tunis. Le joueur sort enfin de son mutisme pour éclaircir l’opinion public, les supporters du Mouloudia en particulier.

D’abord, il affirme que c’est lui-même qui a réclamé un bon de sortie. « Il faut savoir que je suis toujours sous contrat avec le Mouloudia pour une autre saison. J’ai déjà rencontré le président Hadj-Redjem et je lui ai émis le vœu de partir cet été car j’ai vécu une terrible pression lors de la saison écoulée. Il s’est montré compréhensif et on s’est mis d’accord pour une somme de 500.000 euros. Actuellement, je me trouve chez moi à Oran, il n’y a rien de concret », dira-t-il d’emblée, dans une interview accordée pour El-Heddaf TV.

Belaïli-Hadj-Redjem, y a-t-il du gaz dans l’eau ?

Visiblement, la relation entre Youcef Belaïli et le président Hadj-Redjem s’est un peu détériorée ces dernières semaines. Le joueur affirme que le président est injoignable au téléphone.

« Depuis notre dernière entrevue, Hadj-Redjem ne répond plus au téléphone. J’ai tenté de le joindre au bout du fil à maintes reprises, en vain. J’ai décidé de partir, mais des supporters m’ont dissuadé. Je vous assure que je n’ai pas exigé une augmentation salariale, ni d’imposer mon frère en équipe séniore. Je démens formellement ces rumeurs », a-t-il confié.

Et d’ajouter : « Je n’ai aucun problème avec Hadj-Redjem. Seulement, il m’a un peu déçu pour ne pas avoir répondu au téléphone. J’étais sur le point de m’envoler pour Tunis ce matin (hier) pour finaliser mon transfert à l’ES Tunis, mais comme les amoureux du club se sont opposés à mon départ, j’ai annulé mon voyage ».

Beaumelle s’oppose au départ de Belaïli

L’attaquant international révèle également que l’entraineur Patrice Beaumelle s’oppose à son départ. « J’ai eu une discussion téléphonique avec l’entraineur Beaumelle. Il m’a demandé de rester, en m’assurant qu’il aura besoin de moi la saison prochaine, où on va jouer sur tous les fronts », dira-t-il.

Enfin, il adresse un message aux supporters. « Je dis aux supporters que je suis prêt à faire tout pour vous. Je suis prêt à faire des sacrifices pour leur faire plaisir », a-t-il conclu.