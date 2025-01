Belaïli et Tougaï impliqués dans une bagarre dans un quartier à Tunis (vidéo)

Youcef Belaïli et son coéquipier en équipe d’Algérie, Mohamed-Amine Tougaï, ont été impliqués dans une bagarre avec le célèbre rappeur tunisien Sanfara. L’affaire a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Les médias tunisiens confirment qu’une altercation a éclaté entre les deux internationaux algériens, Youcef Belaïli et Mohamed-Amine Tougaï, et le célèbre rappeur tunisien Sanfara dans un quartier à Tunis « Jardins de Carthage ». Les raisons de l’incident restent un peu floues. Mais selon d’autres informations, ce serait à cause du frère de Belaïli, Farès, qui évolue également en championnat tunisien.

En effet, ce dernier aurait voulu prendre une photo avec la femme de Sanfara, Ahlem Fekih, chroniqueuse, mannequin et actrice tunisienne. Le rappeur tunisien s’y serait opposé et du coup, une altercation verbale a éclaté avec Farès Belaïli.

Cela a suscité la réaction de Youcef qui est intervenu pour se mettre du camp de son frère mais aussi de Tougaï. La situation a failli dégénérer et selon des informations parvenues de la Tunisie, il a fallu l’intervention de la police pour remettre les choses à l’ordre.

Sanfara a publié, dans la foulée, une stroy sur son compte Instagram, où il a assuré n’avoir subi aucun dommage physique. Il a également précisé qu’il ne va pas porter plainte et compte sur lui-même. Il faut dire que l’incident a enflammé la toile sur les réseaux sociaux.

Le plus intrigant, est que les médias tunisiens n’ont pas osé demander à Mohamed-Amine Tougaï des précisions sur cette affaire. Ce dernier, s’est pourtant exprimé devant eux en zone mixte à l’issue du dernier match face à Sagrada Esperança en Ligue des champions africaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DzWAGs🇩🇿💍❤️ (@algerian.footballer.wags)

Belaïli affole les stats avec l’ES Tunis

Par ailleurs, Youcef Belaïli a enchainé une nouvelle bonne performance avec l’ES Tunis. Aligné parmi le onze de départ face à Sagrada Esperança, dans le cadre de la 6ᵉ et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions africaine, il a brillé lors de ce match.

En effet, l’international algérien a délivré deux passes décisives. Ainsi, il a fortement contribué à la large victoire de son équipe, qui s’est imposée sur un score sans appel sur un score de quatre buts à un, synonyme d’une qualification pour les quarts de finale de la compétition à la tête du groupe.

Ainsi, l’Oranais affole les statistiques avec sa nouvelle équipe. Il compte déjà 9 buts et 12 passes décisives à son actif depuis l’entame de l’actuel exercice en 18 matchs, entre le championnat tunisien et la Ligue des champions africaine.