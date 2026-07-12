Belaïli et Bounedjah annonceront leur retraite internationale en août

Deux noms gravés dans l’histoire récente de l’équipe nationale algérienne s’apprêtent à tourner définitivement la page. Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli ont pris la décision d’annoncer leur retraite internationale à la fin du mois d’août prochain, a-t-on appris du média Echourouk. Ce double départ, prévu juste avant la prochaine trêve internationale, va contraindre le futur sélectionneur national à rebâtir son groupe dans des délais particulièrement serrés.

Bounedjah et Belaïli : une décision mûrement réfléchie

Tous les deux enfants du même quartier à Oran et ayant commencé à jouer le football ensemble, Belaïli et Bounedjah, qui ont formé un duo d’enfer dans attaque de l’EN entre 2018 et 2023, entretiennent une amitié solide, bien au-delà des pelouses. La décision de mettre un terme à leur carrière internationale est commune, ajoute la même source. L’annonce officielle est attendue avant la prochaine trêve internationale, celle-là même qui devrait voir la FAF nommer un nouveau sélectionneur pour succéder (éventuellement) à Vladimir Petkovic.

Le timing n’est pas anodin. Le nouveau sélectionneur héritera d’un groupe en pleine mutation avec la fin de carrière internationale de plusieurs joueurs. Car outre les deux Oranais, Riyad Mahrez aura disputé son dernier match face à la Suisse en Coupe du monde 2026. On parle également du retrait d’Aissa Mandi et Ramy Bensebaini, mais rien d’officiel pour le moment.

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Bounedjah, une mise à l’écart qui a tout précipité

Pour l’attaquant d’Al-Shamal, la décision couvait depuis plusieurs mois. Sa mise à l’écart de la liste pour la Coupe du monde 2026 a constitué le point de rupture définitif. Petkovic l’avait pourtant inclus dans une présélection élargie à 55 joueurs, avant de l’écarter pour des raisons disciplinaires. Une décision « extra-sportive » que le joueur avait dû mal à digérer, lui qui figure parmi les meilleurs buteurs de l’histoire de la sélection nationale.

La CAN disputée au Maroc avait déjà marqué un tournant. Depuis ce tournoi, le technicien helvético-bosniaque avait progressivement mis Bounedjah à l’écart, lui reprochant notamment son attitude au sein du groupe. Zéro but en cinq apparitions lors de cette compétition, des tensions avec ses coéquipiers signalées en coulisses : le dossier s’était alourdi au fil des matchs et l’attaquant de 34 ans a fini par devenir un « indésirable » pour Petkovic.

Sa mise à l’écart du Mondial avait d’ailleurs provoqué une vive réaction de son entourage. Son frère avait publié un message sur Instagram évoquant un « règlement de comptes », alimentant une polémique qui n’est toujours pas totalement retombée. Face à cette accumulation de signaux négatifs, Bounedjah a intérieurement acté son retrait bien avant toute annonce publique.

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Belaïli, le rêve du Mondial brisé par les blessures et les sanctions

Le parcours de Youcef Belaïli vers cette décision est différent, mais tout aussi douloureux. L’attaquant de l’ES Tunis savait depuis un moment qu’il ne ferait pas partie du voyage américain. Une sanction disciplinaire, couplée à une blessure persistante, avait définitivement fermé la porte du Mondial au joueur.

Pourtant, son bilan avec les Verts reste éloquent. En 58 sélections toutes compétitions confondues, il a contribué à 37 buts, entre réalisations personnelles et passes décisives. Surtout, il reste l’un des artisans de la conquête du titre continental lors de la CAN 2019 en Égypte, un sacre qui a marqué toute une génération de supporters algériens. Depuis la prise de fonction de Petkovic en février 2024, ses apparitions sous le maillot national étaient devenues sporadiques. Absent de la CAN 2025 et de la récente Coupe arabe organisée au Qatar, Belaili avait progressivement disparu du radar du sélectionneur.

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