Belaili est-il meilleur que Mahrez ? Velud livre son analyse

La star de l’équipe nationale Youcef Belaili ne cesse d’enflammer la toile et de faire le buzz, et ce, depuis son arrivée à sa nouvelle destination : le Stade Brestois. Désormais devenu Brestois, le maestro des Fennecs continue toujours à susciter un important engouement.

L’opinion sportive nationale, mais aussi internationale, n’a pas manqué de s’exprimer quant à cet effet, notamment que le talentueux Fennec a fait exploser le compteur des réseaux sociaux au sein de son nouveau club.

Dans une interview accordée au média sportif Goal, l’ancien entraineur de Youcef Belaili, Hubert Velud, a évoqué tous les points qu’il y a à savoir à son sujet.

« C’était un joueur fantastique. Il a toutes les qualités : la puissance, la technique, l’ingéniosité, le flair, bonne frappe. Physiquement impressionnant aussi. À l’époque, il était jeune, mais j’ai déjà vu d’énormes qualités en lui », estime le coach Français.

Quant au sujet de la progression de l’Oranais de 29 ans, ledit entraineur a lancé : « Il est devenu très efficace oui, au niveau des buts et des passes. Mais je vais vous surprendre : pour moi, quand il était jeune, il était presque plus fort que maintenant. Il était bien physiquement. Là, son petit problème, c’est qu’il y a des périodes où il est un peu moins bien physiquement. Alors qu’à mon époque, il était toujours au top ».

« Belaili est plus fort que Mahrez » (Velud)

Selon la même source, Velud estime que Belaili est « passé à côté d’une carrière encore plus grande ». Le Français juge que le Vert a du potentiel et toutes les qualifications pour briller chez les plus grands clubs. Il a même considéré que Belaili est plus fort que son coéquipier, la star de Manchester City, Riyad Mahrez.

« Je pensais sincèrement qu’il pouvait aller dans un club comme le PSG, l’OM ou l’OL. Un joueur au grand potentiel. Plus fort que Riyad Mahrez, selon moi », révèle-t-il.

Dans un autre chapitre, Hubert Velud a commenté le fort retour de Belaili après deux années de suspension, à cause d’une affaire liée à la consommation de drogue. Le Français s’est exprimé surpris et étonné par ce retour, où il a lancé : « C’est vraiment très fort ce qu’il a fait. Ce n’était pas évident, car c’était très long. C’est énorme de pouvoir revenir au niveau qui était le sien après deux ans sans football ».

« Il avait peut-être des petits problèmes de discipline. Chez nous, il n’était pas trop mature. C’était un peu ça son petit péché mignon. Des fois, j’étais obligé de le punir un peu, mais gentiment. J’étais derrière lui, mais sinon il n’y avait rien à dire à son sujet. Et il a progressé à ce niveau-là », a déclaré l’actuel sélectionneur du Soudan.

« Aujourd’hui, c’est quelqu’un qui est marié, mature et qui a résolu tous ses problèmes. Et j’étais très content de le revoir à la Coupe Arabe. On s’est vus et on s’est embrassés. Car c’est un bon gars, très gentil », ajoute-t-il.

Le commentaire de Velud sur le choix de Belaili

Ce n’est pas tout ! Velud a également abordé le sujet de son nouveau club, estimant : « C’est un bon choix malgré tout. Un très bon choix, même. Il va jouer dans un très bon championnat et sous la direction d’un très bon entraîneur. Je connais bien Michel Der Zakarian. C’est un bon mec. Et c’est très bien pour Youcef. Moi, ce que j’attends, c’est qu’il soit mis en valeur et qu’on parle de lui. Car c’est un international algérien ».

« C’est important qu’il soit bon, et je pense qu’il le sera. Et c’était très important qu’il signe dans un club en vue des échéances futures avec la sélection », a-t-il confirmé.